快訊

高雄五個行政區明停水15小時 將影響20萬戶

清大案意外捲北大與民進黨開課 潘文忠這樣說

高市鳳山扶輪社獎助學金 助21名弱勢學童

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員李雅靜（左1）擔任鳳山西區扶輪社社長，她與社友在鳳山6所學校進行「扶輪之子」獎助學金捐贈活動。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員李雅靜（左1）擔任鳳山西區扶輪社社長，她與社友在鳳山6所學校進行「扶輪之子」獎助學金捐贈活動。記者林巧璉／翻攝

疫情衝擊下，眾多社福團體財源減少，間接影響受助弱勢家庭、學童更加弱勢。高市鳳山西區扶輪社發起「扶輪之子」獎助學金計畫，25.2萬元助21名弱勢兒少穩定就學、生活，每人每年可獲得1萬2千元就學慰問補助。

高雄市議員李雅靜擔任鳳山西區扶輪社社長，她今天帶著社友在鳳山6所學校進行「扶輪之子」獎助學金捐贈活動。李雅靜表示，藉由捐贈儀式讓扶輪之子與認養社友相見歡，學童親手寫卡片感謝認養社友，除了可交流熱心助人的善念外，也鼓勵學童努力朝目標邁進，不要和環境、命運低頭。

李雅靜表示，今年受到疫情衝擊，重創國內經濟影響家庭收入，更影響各種善款捐助，原本已處弱勢的家庭經濟情況更是雪上加霜，並直接影響到孩子的學習機會。希望透過認養扶輪之子活動，幫助更多需要協助的學子，藉此減輕家庭負擔，讓學童在無後顧之憂下專心學習。

「扶輪之子」認養計畫實行多年，也讓更多人有機會參與關懷弱勢兒少的行列，認養人看見孩童的需要，學子也反饋努力向學，李雅靜說，希望藉由扶輪社的拋磚引玉，社會能更關注這些需要幫助的學童。

高雄市議員李雅靜（後排左3）擔任鳳山西區扶輪社社長，她與社友在鳳山6所學校進行「扶輪之子」獎助學金捐贈活動。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員李雅靜（後排左3）擔任鳳山西區扶輪社社長，她與社友在鳳山6所學校進行「扶輪之子」獎助學金捐贈活動。記者林巧璉／翻攝

認養 李雅靜 疫情

延伸閱讀

公投交戰 綠要高雄發揮罷韓精神搶頭功 藍回夜郎自大

國民黨部掛「四個不同意」 藍議員換「鬼扯」看板反制

公投看板戰 藍營反萊豬看板被撤下

羅智強夜宿高雄市黨部 江啟臣現身當神秘嘉賓

相關新聞

被盜圖貼交友網站「求包養」 黃捷無奈：真的不是我

高雄市議員黃捷近日頻頻被冒用，繼換臉風波後，黃捷的照片又遭盜用，被放到交友網站求包養。今天黃捷在粉專放出自己照片被盜的截...

高雄五個行政區明停水15小時 將影響20萬戶

台灣自來水公司第七區管理處公告，為辦理「110年度拷潭廠及金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗等6項工程」，高雄鳳山、大寮、...

金門疫苗覆蓋率提高 爭取春節前完成小三通復航

近日有港媒大篇幅報導金門的16歲女生有435多天沒回家，淚訴想回家，引起網路上熱議，金門縣長楊鎮浯今天在受訪時表示，隨著...

屏東唯一王船跨越鄉鎮 南州「迎王祭典」今熱力登場

屏東沿海地區3鄉鎮迎王平安祭典中的東港迎王已落幕，南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」今天接力登場，廟方遵循古禮在林邊鄉崎峰...

國小工地噪音吵到師生要崩潰 陳其邁：沒改善就停工

高雄市議員康裕成接獲民族國小陳情，學校旁大樓工地施工噪音已吵了半年，檢舉多次未見改善，「師生被吵到快崩潰」。康裕成今質詢...

影／受疫情影響金門大橋確定延後完工 最快111年7月通車

備受各界關注的金門大橋工程，今日進入主橋橋塔外置預力鋼索上纜階段，金門縣長楊鎮浯今天上午也率隊到場視察，據了解，原訂於今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。