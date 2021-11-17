高市鳳山扶輪社獎助學金 助21名弱勢學童

在疫情衝擊下，眾多社福團體財源減少，間接影響受助弱勢家庭、學童更加弱勢。高市鳳山西區扶輪社發起「扶輪之子」獎助學金計畫，25.2萬元助21名弱勢兒少穩定就學、生活，每人每年可獲得1萬2千元就學慰問補助。

高雄市議員李雅靜擔任鳳山西區扶輪社社長，她今天帶著社友在鳳山6所學校進行「扶輪之子」獎助學金捐贈活動。李雅靜表示，藉由捐贈儀式讓扶輪之子與認養社友相見歡，學童親手寫卡片感謝認養社友，除了可交流熱心助人的善念外，也鼓勵學童努力朝目標邁進，不要和環境、命運低頭。

李雅靜表示，今年受到疫情衝擊，重創國內經濟影響家庭收入，更影響各種善款捐助，原本已處弱勢的家庭經濟情況更是雪上加霜，並直接影響到孩子的學習機會。希望透過認養扶輪之子活動，幫助更多需要協助的學子，藉此減輕家庭負擔，讓學童在無後顧之憂下專心學習。