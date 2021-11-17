屏東南州迎王「請水」登場 疫情考量縮小規模

屏東南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」今天登場，廟方遵循古禮在林邊鄉的崎峰沙灘進行「請水」儀式，今年因疫情考量，縮小規模舉辦。

由於南州鄉位處內陸，並未臨海，歷科「請水」迎王及「送王」儀式，都在20公里外的林邊鄉崎峰村海灘舉行，今天的「請水」儀式在道長進行請神安營法會並為王令開光後，轎班隨即起乩，手持頭簽緩緩步入海中恭請王駕，儀式過程莊嚴神聖。

今年為辛丑正科，駕臨的代天巡狩是「趙」府大千歲，雖然今科因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量縮小規模，但仍吸引許多香客、民眾參與。

屏東縣長潘孟安也參加祭典，他致詞時表示，溪洲代天府配合防疫措施，在現場進行總量管制及實聯制造冊備查，警方則在現場進行交通管制，希望全國民眾都能遵守相關防疫規定，珍惜這得來不易的防疫成果。

南州迎王平安祭典為期6天，將在22日送王，期間進行遶境活動，廟方表示，南州迎王最特別的是，迎王期間一到晚上11時至凌晨1時，代天巡狩大千歲駕前的先鋒轎，會率兵將外出夜巡，擒拿不乾淨的遊魂，所擒拿的遊魂會在王船法會上由中軍府辦案，不聽話太頑劣的就當場下油鍋，善的遊魂則放走或渡化投胎。

另外，在王船遶境後回到溪洲代天府廣場，也會搭建平安橋，並架上36支青刀，不限年齡或性別都可上橋祈求平安，供民眾改運祈安。這些都是有別於其他地區不同習俗，民眾、香客均可參與，共同祈求王爺驅疫、祈求健康平安。

屏東縣政府傳播暨國際事務處也將在這段期間提供民眾兌換迎王紀念品，包含平安扇、平安符、屏東迎王乖乖聯名包，每天限量送完為止。