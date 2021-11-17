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金門大橋首根外置鋼索上纜 111年7月通車

中央社 / 金門縣17日電

連接金門本島和烈嶼鄉的金門大橋進度已達93%，P48橋塔深槽區主橋橋塔第一根外置預力鋼索上纜作業今天完成。縣長楊鎮浯見證並表示，大橋可望明年3、4月間完工，7月通車。

金門大橋西起烈嶼鄉后頭湖埔路，東到金門本島金寧鄉湖下慈湖路，全線長約5.4公里，跨橋梁段約4.77公里。自東丕營造5年前接手工程，今天在P48橋塔開始深槽區主橋橋塔第一根外置預力鋼索上纜作業。

楊鎮浯今天專程前往大橋工地視察上纜作業，他接受記者聯訪時表示，完成第一根外置預力鋼索上纜作業後，民眾在12月就會看到兩側加起來共22條鋼索隨著結塊吊裝完成，到時將是整個工程又一里程碑。

楊鎮浯表示，金門大橋為國內首見的長跨距海上橋梁工程，極具高風險性及高技術性；他勉勵團隊加緊腳步跨越最後階段的里程碑，在著重品質、安全要求下，儘早完成這座具有歷史性意義的跨海大橋。

縣府工務處指出，過施工團隊持續不斷努力，已克服堅硬花崗岩地質、岩盤深度傾斜度不一、大口徑基樁貫入岩盤、金烈水道海流快速、東北季風強勁及節塊長距離海上運輸風險等困難，已完成全部下構基礎施工，並持續推展橋塔及上構施工，今天在P48橋塔開始深槽區主橋橋塔第一根外置預力鋼索上纜作業，體現大橋代表性地標─海上脊背風帆意象已融入金烈水道天際線。

工務處新聞稿指出，金門大橋工程於105年11月28日由東丕營造以新台幣59億5385萬元得標，同年12月28日開工起計工期，原訂110年12月完工，因受地質差異、冬季天候及海象惡劣、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒等因素影響，延至111年7月完工通車。

交通部高速公路局副局長陳國隆報告指出，到今年11月上旬，預定工程進度93.44%，實際工程進度93.76%，進度超前0.32%。他表示，現在工程重點工項為深槽區橋塔施工與上構節塊吊裝作業，會與縣府持續督促廠商加快進行，並注重品質及施工安全，推動金門大橋早日完工。

金門大橋 楊鎮浯 工安

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