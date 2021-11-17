金門疫苗覆蓋率提高 爭取春節前完成小三通復航

近日有港媒大篇幅報導金門的16歲女生有435多天沒回家，淚訴想回家，引起網路上熱議，金門縣長楊鎮浯今天在受訪時表示，隨著金門疫苗覆蓋率的提高，呼籲中央現在要用更開放的態度，來看待小三通的復航，楊鎮浯強調，會從人道的角度，讓個案先行，盼盡量爭取在春節前完成。

楊鎮浯表示，金門是全國唯一一個零確診的縣市，且第1劑疫苗覆蓋率高達81.35％，第2劑也達60.33％，他說，從疫情開始，到現在長達2年的時間，有關小三通的情況，縣府都有隨著疫情再做預案，並持續跟兩岸的主管單位在做溝通。

他強調，即便到目前為止，金門都有持續跟兩岸的主管單位在做溝通，希望朝個案的方式先進行，楊鎮浯也提出，隨著金門疫苗覆蓋率的提高，現在要用更開放的態度，來看待小三通的復航，爭取以個案先做突破，再來做復航的努力。

楊鎮浯表示，金門縣政府不管是在檢疫、防疫的能量，以及相關隔離住所、專業人力的調配，均已有完整的計畫，並已提交中央了解。

至於小三通是否可能出現「春節專案」，楊鎮浯也說明，其實各種方案都有在討論，其中涉及到一些技術性的問題包括專業人力、防疫旅館和醫療量能，都完整涵蓋在應變計畫內，現在就看中央的態度。

對於金門16歲女孩無法返家，媒體報導是因為經濟上的問題，楊鎮浯也說明，就他了解，這起個案無法返金，不是出在經濟上的考量，而是變得不方便後，不能頻繁的跟家人來見面，分隔很久，這是整個防疫底下都會面臨到的考驗；楊鎮浯也說，如果有經濟上的考量，地方政府可以看怎麼來協助。