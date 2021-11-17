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屏東崁頂港東抽水站啟用 改善淹水問題

中央社 / 屏東縣17日電

為改善崁頂鄉港東村及附近農田淹水問題，屏東縣政府積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，今天啟用。

屏東縣長潘孟安今天率縣府水利處團隊，與水利署第七河川局副局長黃傭評、各級民意代表一同出席港東抽水站啟用典禮。

潘孟安表示，過去港東村、北勢村的渠道，空有抽水站而沒有打通任督二脈，導致遇到汛期屢屢淹水，透過港東抽水站的啟用進行抽排，增闢前池作為集洪、集水及設置滯洪池容納洪水，將港東村內積淹水抽除至溪州溪排水，可有效減輕長年淹水風險，讓村裡不再是逢雨必淹，降低災損。

縣府水利處發布新聞稿指出，縣府歷年來已陸續完成「憲兵溝排水改善工程」、「溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程（0k+000-北勢橋）」和「溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程（北勢橋-洲子一號橋）」等3件工程。

另外，縣府表示，「魚池溝排水改善工程（第1期）」和「溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程（洲子1號橋-187線）」等2件工程都已設計完成，正辦理用地作業，預計明年2月發包施工。

屏東縣政府 淹水 護岸

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