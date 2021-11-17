快訊

北市World Gym現確診足跡 染疫者打完2劑AZ仍確診

飆罵王炳忠「狗兒子」挨告 館長被判拘役30天

因應產業轉型 高市府爭取留部分社宅迎接回流青年

中央社 / 高雄17日電

高市青年局表示，會持續爭取苓雅凱旋青樹及三民新都等社會住宅，除法定須留給弱勢住戶的4成之外，再留一定比例供青年居住，以在產業轉型的當下，讓青年回流「無縫接軌」。

高雄市政府青年局今天發布新聞稿表示，有不少指標企業、創業者看好高雄，帶動青年就業機會與居住需求增加，已與都發局協調，盼保留興建中之苓雅凱旋青樹及三民新都住宅中一定比率房屋，給合乎資格之青年族群入住。

青年局說明，市府已與中央聯手加碼推動共1萬戶社會住宅，鎖定鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市發展地區，力拚年底前動工率達5成。

購屋部分，青年局表示，高雄銀行有針對市民推出「幸福高雄」首購房貸專案，去年10月推出到本月12日止，共承作706戶、貸款金額共46.22億元。青年局表示，專案會持續辦理到年底，明年將視市場情勢與央行房貸政策，進一步開展更有利於青年市民之「青年好成家」專案。

經發局日前表示，亞灣5G AIoT創新園區進駐率已超過9成、吸引70家企業，並且特貿三都更案也已選出最優申請人，會再增加約4萬坪空間供5G AIoT創新企業、青創或會展等產業使用，預估未來5年可望創造1200億產值與增加1萬2000個就業機會。

對此青年局表示，會持續跨局處協調，確保青年居住權益，也盼各界共同關心青年居住與回流議題。

青年 社會住宅 都更

延伸閱讀

張綱維今表示爭取遠航復照 未來轉型「純貨運」航空

高雄城中城原址將改建公園 12/17強制拆除建物

掃除青年安居障礙 高市青年局爭取保留兩處社宅

城中城受災戶多半老弱殘 學者籲重視老舊社區再造力量

相關新聞

金門疫苗覆蓋率提高 爭取春節前完成小三通復航

近日有港媒大篇幅報導金門的16歲女生有435多天沒回家，淚訴想回家，引起網路上熱議，金門縣長楊鎮浯今天在受訪時表示，隨著...

國小工地噪音吵到師生要崩潰 陳其邁：沒改善就停工

高雄市議員康裕成接獲民族國小陳情，學校旁大樓工地施工噪音已吵了半年，檢舉多次未見改善，「師生被吵到快崩潰」。康裕成今質詢...

影／受疫情影響金門大橋確定延後完工 最快111年7月通車

備受各界關注的金門大橋工程，今日進入主橋橋塔外置預力鋼索上纜階段，金門縣長楊鎮浯今天上午也率隊到場視察，據了解，原訂於今...

左營國中舊校地發展生態、觀光 陳其邁：最快本周定案

左營國中舊校地位於高雄蓮池潭畔，市府計畫將占地5.99公頃的左營國中舊校區以公辦都更方式活化開發，引發地方、文史人士擔心...

屏東縣抽水站添新兵 崁頂港東抽水站今啟用

屏東縣崁頂鄉港東村及附近農田逢大雨必淹，縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，縣長潘...

惡火奪46命 高雄城中城12/17強制拆除

高雄城中城經高市土木技師等三大公會鑑定為危樓，建議拆除，工務局預訂在12月17日進行強制拆除作業，拆後原址興建為鄰里公園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。