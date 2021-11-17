因應產業轉型 高市府爭取留部分社宅迎接回流青年
高市青年局表示，會持續爭取苓雅凱旋青樹及三民新都等社會住宅，除法定須留給弱勢住戶的4成之外，再留一定比例供青年居住，以在產業轉型的當下，讓青年回流「無縫接軌」。
高雄市政府青年局今天發布新聞稿表示，有不少指標企業、創業者看好高雄，帶動青年就業機會與居住需求增加，已與都發局協調，盼保留興建中之苓雅凱旋青樹及三民新都住宅中一定比率房屋，給合乎資格之青年族群入住。
青年局說明，市府已與中央聯手加碼推動共1萬戶社會住宅，鎖定鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市發展地區，力拚年底前動工率達5成。
購屋部分，青年局表示，高雄銀行有針對市民推出「幸福高雄」首購房貸專案，去年10月推出到本月12日止，共承作706戶、貸款金額共46.22億元。青年局表示，專案會持續辦理到年底，明年將視市場情勢與央行房貸政策，進一步開展更有利於青年市民之「青年好成家」專案。
經發局日前表示，亞灣5G AIoT創新園區進駐率已超過9成、吸引70家企業，並且特貿三都更案也已選出最優申請人，會再增加約4萬坪空間供5G AIoT創新企業、青創或會展等產業使用，預估未來5年可望創造1200億產值與增加1萬2000個就業機會。
對此青年局表示，會持續跨局處協調，確保青年居住權益，也盼各界共同關心青年居住與回流議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言