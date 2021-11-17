因應產業轉型 高市府爭取留部分社宅迎接回流青年

高市青年局表示，會持續爭取苓雅凱旋青樹及三民新都等社會住宅，除法定須留給弱勢住戶的4成之外，再留一定比例供青年居住，以在產業轉型的當下，讓青年回流「無縫接軌」。

高雄市政府青年局今天發布新聞稿表示，有不少指標企業、創業者看好高雄，帶動青年就業機會與居住需求增加，已與都發局協調，盼保留興建中之苓雅凱旋青樹及三民新都住宅中一定比率房屋，給合乎資格之青年族群入住。

青年局說明，市府已與中央聯手加碼推動共1萬戶社會住宅，鎖定鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市發展地區，力拚年底前動工率達5成。

購屋部分，青年局表示，高雄銀行有針對市民推出「幸福高雄」首購房貸專案，去年10月推出到本月12日止，共承作706戶、貸款金額共46.22億元。青年局表示，專案會持續辦理到年底，明年將視市場情勢與央行房貸政策，進一步開展更有利於青年市民之「青年好成家」專案。

經發局日前表示，亞灣5G AIoT創新園區進駐率已超過9成、吸引70家企業，並且特貿三都更案也已選出最優申請人，會再增加約4萬坪空間供5G AIoT創新企業、青創或會展等產業使用，預估未來5年可望創造1200億產值與增加1萬2000個就業機會。

對此青年局表示，會持續跨局處協調，確保青年居住權益，也盼各界共同關心青年居住與回流議題。