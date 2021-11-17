高捷岡山路竹延伸 計畫增購10輛新車營運

高雄捷運延伸至岡山、路竹，高市捷運局今天表示，有計畫採購10列新車供營運所需。國民黨高市議員方信淵指捷運周邊土地應更有效利用；市長陳其邁說，會在捷運周邊蓋青年平價宅。

岡山路竹延伸線機電工程由新加坡科技電子公司及韓國現代樂鐵公司合組團隊得標，高市捷運局長吳義隆上午在議會接受媒體訪問時表示，市府有計畫增購10列車供營運所需。

臉書粉專「高雄好過日」在臉書表示，現代樂鐵公司已發布新聞稿，並首次公布列車外型，大致上配色內裝都接近現行的西門子列車，但車頭線條略為圓弧。

另方信淵上午在議會質詢指出，岡山路竹延伸線如火如荼施工，但高捷營運多年，運量未明顯提升，市府應完整規畫捷運周邊土地開發，甚至成立「開發大隊」，盤點捷運站周邊土地做更有效利用，如發展商業、住宅等，帶動人潮。

陳其邁答詢表示，過去高捷紅線、橘線未做聯開案的地方，會再補做，並持續檢討周邊土地是否有更靈活運用方式，如在路網興建時，由政府與民間合作，興建青年平價住宅，讓青年在捷運周邊能住住更平價的房子，解決青年居住問題。

高市副市長林欽榮也答詢說，北市有捷運開發處，高雄會從專案辦公室開始，朝此方向發展，建立模式，促成更多聯開案。