屏東縣民公園再現台灣榮耀 德國設計獎奪金獎

屏東縣政府今天指出，開園以來已獲得10座國際獎的屏東縣民公園，再奪德國設計獎German Design Award傑出建築城市空間與基礎建設類別金獎寶座。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，2022德國設計獎近期公布全球設計得獎名單，屏東縣民公園榮登傑出建築城市空間與基礎建設類別（Excellent Architecture–Urban Space And Infrastructure）金獎寶座，讓屏東縣民公園稱霸國際舞台。

縣府指出，綜整德國設計獎對屏東縣民公園評語，「從設計的角度來看，廢棄多年的台灣糖廠舊址改造成休憩休閒的地方，確實令人印象深刻。在城市中的一片綠洲裡回憶過去糖及製造的經濟意義，將歷史工業的遺跡和諧地融入新建的公園區，讓人不禁驚嘆這是一個擁有近乎神奇光芒的美妙地方」。

縣府表示，德國設計獎是由德國聯邦政府主辦，在二次大戰後所成立的德國設計委員會，為德國官方認可獎項，同時也是德國設計界最高榮譽的獎項，在國際設計界中，有著「設計獎項中的設計獎」美譽。

新聞稿中，屏東縣長潘孟安指出，屏東縣民公園自開園以來已連獲10座國際獎項，現又獲得德國設計獎（2022 German Design Award）金獎大獎，已成功奠定屏東設計軟實力在國際上重要地位。

潘孟安說，屏東縣民公園除提供縣民散步休憩外，更是絕佳表演場地，期盼在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，透過藝術展演結合傳遞溫暖療癒的力量。

潘孟安表示，藉由屏東縣民公園優質場地規劃「日落劇場」於每週末六、日午後將邀請國內表演藝術團隊表演，歡迎全國民眾前往感受屏東魅力。