澎湖珊瑚體檢 寒害後生態復育有成

海洋公民基金會今天發表2021年澎湖地區珊瑚體檢成果，澎湖曾在2008年歷經寒害，當時青灣內附近海域活珊瑚覆蓋率僅剩10％，今年已恢復至60.6％，顯示澎湖珊瑚生態的確在恢復。

海洋公民基金會發布新聞指出，自今年8至9月間，結合澎湖5家潛水業者選定10處海域，以水肺潛水方式，使用穿越線調查法，記錄100公尺樣區內所目擊的指標性魚類、無脊椎動物和底質組成，了解海域的健康狀況。

海洋公民基金會執行長陳宜君表示，依國際標準活珊瑚覆蓋率大於50％為優良等級，澎湖10處海域活珊瑚覆蓋率為：目斗嶼 20.6％，岐頭皆為沙地與珊瑚碎屑，青灣內60.6％、蛇頭山58.1％、隘門31.8％、青灣外43.1％、山水港 25.6％、杭灣33.7％、將軍嶼59.9％、七美50％。

海洋生物研究中心主任謝恆毅指出，澎湖在2008年寒害過後，青灣內附近海域活珊瑚覆蓋率，僅剩10％左右，但今年青灣內與蛇頭山的調查結果，明顯可以看出珊瑚生態的確在恢復，令人欣慰，對海洋公民基金會與潛水業者組成的珊瑚礁體檢團隊年年進行珊瑚礁體檢的精神，給予肯定。

謝恆毅也希望珊瑚礁體檢能納入澎湖各國中小學課程，把公民科學行動落實到教育，讓澎湖成為台灣珊瑚礁體檢結合到校教育的示範點，也讓整個保育行動更優質。