國小工地噪音吵到師生要崩潰 陳其邁：沒改善就停工

高雄市議員康裕成接獲民族國小陳情，學校旁大樓工地施工噪音已吵了半年，檢舉多次未見改善，「師生被吵到快崩潰」。康裕成今質詢要求市府捍衛學生受教權，高市長陳其邁說，如果施工單位未在本周結束前具體改善方案，下周一就停工。

康裕成指出，工地施工已半年，緊鄰民族國小教室，教室上課飽受噪音困擾。雖有家長檢舉，但每次環保局到現場檢測時測不到噪音，離開又開始動工，噪音無所不在。

近日環保局、工務局、教育局都至現場會勘，環保局12日已在學校裝設微型空氣、噪音感測器，測得結果連續5天都測到噪音超標。工務局長楊欽富說，施工噪音可透過工程手段減低，包括隔音牆等隔音設備，廠商應積極找改善之道。

環保局表示，微型感測器連續4天測得日間一分鐘音量分貝數在50至80分貝左右，已超過標準。但微型感測器只能作為監測、管控使用，不能當成告發依據，數據可供工地、學校參考，工地可作為改善的參考，目前環保局已輔導工地將裝設隔音帆布，工地、校方正在協談隔音設備要裝在哪裡較適合，方案確定後近日就會盡快裝設。