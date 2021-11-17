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國小工地噪音吵到師生要崩潰 陳其邁：沒改善就停工

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員康裕成今質詢指出民族國小旁建築工地噪音影響學生上課。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員康裕成今質詢指出民族國小旁建築工地噪音影響學生上課。記者林巧璉／翻攝

高雄市議員康裕成接獲民族國小陳情，學校旁大樓工地施工噪音已吵了半年，檢舉多次未見改善，「師生被吵到快崩潰」。康裕成今質詢要求市府捍衛學生受教權，高市長陳其邁說，如果施工單位未在本周結束前具體改善方案，下周一就停工。

康裕成指出，工地施工已半年，緊鄰民族國小教室，教室上課飽受噪音困擾。雖有家長檢舉，但每次環保局到現場檢測時測不到噪音，離開又開始動工，噪音無所不在。

近日環保局、工務局、教育局都至現場會勘，環保局12日已在學校裝設微型空氣、噪音感測器，測得結果連續5天都測到噪音超標。工務局長楊欽富說，施工噪音可透過工程手段減低，包括隔音牆等隔音設備，廠商應積極找改善之道。

環保局表示，微型感測器連續4天測得日間一分鐘音量分貝數在50至80分貝左右，已超過標準。但微型感測器只能作為監測、管控使用，不能當成告發依據，數據可供工地、學校參考，工地可作為改善的參考，目前環保局已輔導工地將裝設隔音帆布，工地、校方正在協談隔音設備要裝在哪裡較適合，方案確定後近日就會盡快裝設。

噪音 教育局 陳其邁

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