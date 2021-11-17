影／受疫情影響金門大橋確定延後完工 最快111年7月通車

備受各界關注的金門大橋工程，今日進入主橋橋塔外置預力鋼索上纜階段，金門縣長楊鎮浯今天上午也率隊到場視察，據了解，原訂於今年12月完工的金門大橋，因受地質差異、冬季天候及海象惡劣、新冠疫情二級警戒等因素影響，工程落後，預定於111年7月完工通車。

金門大橋為國內首見之長跨距海上橋梁工程，極具高風險性及高技術性，大橋的海上脊背橋經過施工團隊持續不斷努力，已克服堅硬花崗岩地質、岩盤深度傾斜度不一、大口徑基樁貫入岩盤、金烈水道海流快速、東北季風強勁及節塊長距離海上運輸風險等困難，並於今年5月完成全部下構基礎施工。

高公局表示，目前正全力的趕工，持續推展橋塔及上構施工，並於今日於P48橋塔開始深槽區主橋橋塔第一根外置預力鋼索上纜作業，體現其代表性地標-海上脊背風帆意象已融入金烈水道天際線。

楊鎮浯今天也親率工務處副處長黃儒新、高公局第二新建工程處第五工務所主任張震宇與副主任潘小珍等人再度登上金門大橋主橋，楊鎮浯表示，大橋整體的建設現進入一個新的階段，此次特地來看的就是外置預力鋼索的安裝跟建置，在下個月就能看到，兩側加起來總共22條的鋼索，隨著結塊吊裝鋼索線也都會組裝完成，對整個工程來講是一個里程碑。

楊鎮浯也提及，這是國內第一座整個公共工程橋梁的鋼索，都採用安全監測，都有安裝Sensor(感應器)，全面進行安全監測，確保這座橋梁不只品質好、造型美，同時在安全上也都能掌握。

楊鎮浯指出，工程目前大概在整個閉合合攏的部分，期待能在3、4月的時候，做到合攏，希望能夠在3、4月左右把主體工程完成，那後續配套的包含燈光、收尾等相關工程，會在申報竣工後同步一起來進行，爭取在明年通車。他也勉勵團隊加緊腳步，跨越最後階段的里程碑，在著重品質、安全要求下，儘早完成這座具有歷史性意義的跨海大橋

CJ02-2C標接續工程前於105年11月28日由東丕營造以59億5385萬元得標，於105年12月28日開工起計工期，原訂於今年12月完工，因受諸多因素影響，截至本月上旬，預定工程進度93.44%，實際工程進度93.76%，進度比較+0.32%。