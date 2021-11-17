快訊

受害者不只一組？動視暴雪CEO護航的「性侵公司文化」

張網維爭取遠航復照 民航局：請先處理7架飛機

高雄城中城原址將改建公園 12/17強制拆除建物

中央社 / 高雄17日電

高雄「城中城」大樓被鑑定危樓，將拆除改建公園。高市府今天表示，已公告限期搬遷，預定12月17日進行強制拆除作業，鄰近建築物會以專案進行牆面整維更新，費用由高市府負擔。

高雄市長陳其邁日前表示，「城中城」大樓依法公告強制拆除後，大樓原址將興建公園，成為鹽埕舊城區新生的起點。

高雄市政府今天發布新聞稿指出，基於公共安全及考量原住戶搬遷時間，今日前往「城中城」大樓張貼公告，限期住戶在1個月內完成搬遷，強制拆除作業訂於12月17日。

高市府表示，經高雄市地政局調查，「城中城」大樓有388名所有權人，已於15日寄發跨區區段徵收方案意願調查問卷、告知拜訪日期，16日起陸續逐戶拜訪，藉以了解各所有權人意願。

高市府指出，高雄市都市發展局已透過「社會住宅包租代管」計畫，供「城中城」大樓受災住戶入住，目前已有35戶接洽、11戶簽約入住。

高市府表示，高雄市社會局分別在5日、9日、12日及16日協助完成4梯次、共42戶受災戶搬家，並持續進行一對一社工服務、協助申請租屋依親補助，陪同受災戶找尋租屋處或依親，全力協助災民安頓，盡速恢復穩定正常生活。

陳其邁日前提出「公益性跨區區段徵收」方案，將「城中城」大樓改建為公園，並另以七賢國中舊校址東側約1.2公頃土地，做為區段徵收抵價地及社宅基地，保障原住戶及所有權人居住權及財產權。

地政局表示，「公益性跨區區段徵收」可取得社會住宅用地，讓無房無地者優先安置於新建社宅；有房者可依重建造價領取救濟金，1坪約新台幣11.4萬元。

地政局指出，領取救濟金後若仍無自用住宅者，也可入住社會住宅；土地所有權人則可選擇領取現金或配地於七賢國中舊址。

高雄市 區段徵收 社會住宅

延伸閱讀

城中城大火凸顯都更議題 高市議員促設都更處

惡火奪46命 高雄城中城12/17強制拆除

楊晨熙倒垃圾遇大樓火警卻衝回救貓 消防員:妳該這麼做

盼發展完整半導體產業鏈 陳其邁向聯發科招手

相關新聞

惡火奪46命 高雄城中城12/17強制拆除

高雄城中城經高市土木技師等三大公會鑑定為危樓，建議拆除，工務局預訂在12月17日進行強制拆除作業，拆後原址興建為鄰里公園...

國小工地噪音吵到師生要崩潰 陳其邁：沒改善就停工

高雄市議員康裕成接獲民族國小陳情，學校旁大樓工地施工噪音已吵了半年，檢舉多次未見改善，「師生被吵到快崩潰」。康裕成今質詢...

影／受疫情影響金門大橋確定延後完工 最快111年7月通車

備受各界關注的金門大橋工程，今日進入主橋橋塔外置預力鋼索上纜階段，金門縣長楊鎮浯今天上午也率隊到場視察，據了解，原訂於今...

左營國中舊校地發展生態、觀光 陳其邁：最快本周定案

左營國中舊校地位於高雄蓮池潭畔，市府計畫將占地5.99公頃的左營國中舊校區以公辦都更方式活化開發，引發地方、文史人士擔心...

屏東縣抽水站添新兵 崁頂港東抽水站今啟用

屏東縣崁頂鄉港東村及附近農田逢大雨必淹，縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，縣長潘...

城中城跨區區段徵收啟動意願調查 月底完成首輪

高雄市政府啟動城中城公益性跨區區段徵收意願調查，將針對388人所有權人發出問卷，昨起已到宅訪視與說明，預計11月底前完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。