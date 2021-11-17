高雄城中城原址將改建公園 12/17強制拆除建物

高雄「城中城」大樓被鑑定危樓，將拆除改建公園。高市府今天表示，已公告限期搬遷，預定12月17日進行強制拆除作業，鄰近建築物會以專案進行牆面整維更新，費用由高市府負擔。

高雄市長陳其邁日前表示，「城中城」大樓依法公告強制拆除後，大樓原址將興建公園，成為鹽埕舊城區新生的起點。

高雄市政府今天發布新聞稿指出，基於公共安全及考量原住戶搬遷時間，今日前往「城中城」大樓張貼公告，限期住戶在1個月內完成搬遷，強制拆除作業訂於12月17日。

高市府表示，經高雄市地政局調查，「城中城」大樓有388名所有權人，已於15日寄發跨區區段徵收方案意願調查問卷、告知拜訪日期，16日起陸續逐戶拜訪，藉以了解各所有權人意願。

高市府指出，高雄市都市發展局已透過「社會住宅包租代管」計畫，供「城中城」大樓受災住戶入住，目前已有35戶接洽、11戶簽約入住。

高市府表示，高雄市社會局分別在5日、9日、12日及16日協助完成4梯次、共42戶受災戶搬家，並持續進行一對一社工服務、協助申請租屋依親補助，陪同受災戶找尋租屋處或依親，全力協助災民安頓，盡速恢復穩定正常生活。

陳其邁日前提出「公益性跨區區段徵收」方案，將「城中城」大樓改建為公園，並另以七賢國中舊校址東側約1.2公頃土地，做為區段徵收抵價地及社宅基地，保障原住戶及所有權人居住權及財產權。

地政局表示，「公益性跨區區段徵收」可取得社會住宅用地，讓無房無地者優先安置於新建社宅；有房者可依重建造價領取救濟金，1坪約新台幣11.4萬元。

地政局指出，領取救濟金後若仍無自用住宅者，也可入住社會住宅；土地所有權人則可選擇領取現金或配地於七賢國中舊址。