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左營國中舊校地發展生態、觀光 陳其邁：最快本周定案

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員李雅慧今質詢關心左營國中舊校地開發規畫。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員李雅慧今質詢關心左營國中舊校地開發規畫。記者林巧璉／翻攝

左營國中舊校地位於高雄蓮池潭畔，市府計畫將占地5.99公頃的左營國中舊校區以公辦都更方式活化開發，引發地方、文史人士擔心如蓋高樓將會影響在地生態、天際線等。多位議員曾在質詢時要求市府妥善處理，今議員李雅慧呼籲，市府潮生態、休閒觀光方向開發。高市長陳其邁表示，將朝多贏方案規畫，並預告本案最快將在本周定案並向議會報告。

不少當地居民跟議員陳情，市府將地目改為商業用地，擔心高度開發後會影響生態、天際線等。李雅慧表示，舊校地開發與當地發展息息相關，但發展有許多不同方式，考慮到左營國中舊校地是兼具左營在地文化與歷史風貌的重要土地，如做商業開發也會讓風貌變調。市府應思考轉朝休閒、觀光及生態方向開發，結合蓮池潭地景，擴大觀光廊帶。

陳其邁表示，蓮池潭、半屏山是高雄的門戶發展攸關民眾對高雄的第一印象，「坐高鐵、高國道到高雄，這裡就是高雄給人的第一印象」，這裡不僅有高雄最高的科技廠，也必須表現出高雄是一個注重生態環境的城市。近兩個月來市府各局處已密集召開相關會議，希望結合舊城計畫與蓮池潭周遭環境進行整體開發，後續會朝生態、休閒、觀光來整體規畫，最快本周就會定案並向議會報告。

陳其邁 國道 都更

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