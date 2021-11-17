快訊

受害者不只一組？動視暴雪CEO護航的「性侵公司文化」

張網維爭取遠航復照 民航局：請先處理7架飛機

城中城大火凸顯都更議題 高市議員促設都更處

中央社 / 高雄17日電

高雄城中城大火，公安、都更等問題備受關注，國民黨高市議員方信淵今天質詢時建議市府成立都市更新處，讓業務推動更有效率。市長陳其邁答詢表示，會盤點人力，研議此事。

高雄市議會上午舉行市政總質詢，方信淵在質詢時指出，要加速改善老舊危樓及大樓管理不當等情形，市府應盡速成立都更處，藉由公權力加速推動相關業務。

方信淵說，六都之中，台北市、新北市等已成立都更處，高雄市只有都發局都市更新科，但高雄老舊建物多，目前大樓管理由工務局建管處負責，但建管業務繁雜，要整合危樓拆除及後續都更重建，應藉由成立層級更高的都更處全權處理。

陳其邁表示，他上任後有請副市長林欽榮主持都市更新推動小組，進行跨區整合。目前六都中，台南、台中、高雄都是在都發局底下設都更科，其他城市有都更處。

陳其邁說，都更處是二級單位，他會根據議員建議，盤點人力多寡，先增加都更科人力，如有需要，也許在都發局底下再成立專責的處，更有效率推動業務。

此外，城中城建物被3大專業公會鑑定為危樓須拆，高市府日前將改建公園，並提出跨區區段徵收方案解決產權複雜問題。

高雄市政府地政局今天發布新聞稿表示，原定19日安排專人逐戶、1對1向所有權人展開意願調查，已提前至昨天啟動，盼所有權人能在更深入了解後，明確表達自身的意見及意願，以利重建作業。

市府提出的跨區區段徵收方案，將城中城街廓改建為公園，另以七賢國中舊校址東側約1.2公頃土地，作為區段徵收抵價地及社宅基地。

無房無地者可優先安置新建社宅；有房者可依重建造價領取救濟金，一坪新台幣11.4萬元，領取救濟金後，如無自用住宅者，可入住社會住宅；而土地所有權人則可選擇領取現金或配地於七賢國中舊址。

都更 區段徵收

延伸閱讀

議員建議成立「都市更新處」 陳其邁：盤點人力再研議

高捷聯開案太少 陳其邁：未做的都會補做

盼發展完整半導體產業鏈 陳其邁向聯發科招手

五月天跨年到高雄開唱？陳其邁：再跟大家報告

相關新聞

惡火奪46命 高雄城中城12/17強制拆除

高雄城中城經高市土木技師等三大公會鑑定為危樓，建議拆除，工務局預訂在12月17日進行強制拆除作業，拆後原址興建為鄰里公園...

國小工地噪音吵到師生要崩潰 陳其邁：沒改善就停工

高雄市議員康裕成接獲民族國小陳情，學校旁大樓工地施工噪音已吵了半年，檢舉多次未見改善，「師生被吵到快崩潰」。康裕成今質詢...

影／受疫情影響金門大橋確定延後完工 最快111年7月通車

備受各界關注的金門大橋工程，今日進入主橋橋塔外置預力鋼索上纜階段，金門縣長楊鎮浯今天上午也率隊到場視察，據了解，原訂於今...

左營國中舊校地發展生態、觀光 陳其邁：最快本周定案

左營國中舊校地位於高雄蓮池潭畔，市府計畫將占地5.99公頃的左營國中舊校區以公辦都更方式活化開發，引發地方、文史人士擔心...

屏東縣抽水站添新兵 崁頂港東抽水站今啟用

屏東縣崁頂鄉港東村及附近農田逢大雨必淹，縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，縣長潘...

城中城跨區區段徵收啟動意願調查 月底完成首輪

高雄市政府啟動城中城公益性跨區區段徵收意願調查，將針對388人所有權人發出問卷，昨起已到宅訪視與說明，預計11月底前完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。