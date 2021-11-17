城中城大火凸顯都更議題 高市議員促設都更處

高雄城中城大火，公安、都更等問題備受關注，國民黨高市議員方信淵今天質詢時建議市府成立都市更新處，讓業務推動更有效率。市長陳其邁答詢表示，會盤點人力，研議此事。

高雄市議會上午舉行市政總質詢，方信淵在質詢時指出，要加速改善老舊危樓及大樓管理不當等情形，市府應盡速成立都更處，藉由公權力加速推動相關業務。

方信淵說，六都之中，台北市、新北市等已成立都更處，高雄市只有都發局都市更新科，但高雄老舊建物多，目前大樓管理由工務局建管處負責，但建管業務繁雜，要整合危樓拆除及後續都更重建，應藉由成立層級更高的都更處全權處理。

陳其邁表示，他上任後有請副市長林欽榮主持都市更新推動小組，進行跨區整合。目前六都中，台南、台中、高雄都是在都發局底下設都更科，其他城市有都更處。

陳其邁說，都更處是二級單位，他會根據議員建議，盤點人力多寡，先增加都更科人力，如有需要，也許在都發局底下再成立專責的處，更有效率推動業務。

此外，城中城建物被3大專業公會鑑定為危樓須拆，高市府日前將改建公園，並提出跨區區段徵收方案解決產權複雜問題。

高雄市政府地政局今天發布新聞稿表示，原定19日安排專人逐戶、1對1向所有權人展開意願調查，已提前至昨天啟動，盼所有權人能在更深入了解後，明確表達自身的意見及意願，以利重建作業。

市府提出的跨區區段徵收方案，將城中城街廓改建為公園，另以七賢國中舊校址東側約1.2公頃土地，作為區段徵收抵價地及社宅基地。

無房無地者可優先安置新建社宅；有房者可依重建造價領取救濟金，一坪新台幣11.4萬元，領取救濟金後，如無自用住宅者，可入住社會住宅；而土地所有權人則可選擇領取現金或配地於七賢國中舊址。