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屏東縣抽水站添新兵 崁頂港東抽水站今啟用

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣崁頂鄉港東村及附近農田逢大雨必淹，縣府辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，縣長潘孟安（中）今天與水利署第7河川局副局長黃傭評、地方人士出席港東抽水站啟用典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣崁頂鄉港東村及附近農田逢大雨必淹，縣府辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，縣長潘孟安（中）今天與水利署第7河川局副局長黃傭評、地方人士出席港東抽水站啟用典禮。圖／屏東縣政府提供

屏東縣崁頂鄉港東村及附近農田逢大雨必淹，縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，縣長潘孟安今天與水利署第7河川局副局長黃傭評、地方人士出席港東抽水站啟用典禮；縣府表示，港東抽水站完工後，可降低港東村及附近農地淹水高度及減少淹水範圍，減輕災損

潘孟安表示，過去港東村、北勢村的渠道，空有抽水站而末打通任督二脈，導致遇到汛期屢屢淹水，經過縣府6年來的積極整治，透過港東抽水站的啟用進行抽排，增闢前池作為集洪、集水及設置8公頃多的滯洪池容納洪水，並打通所有渠道，將港東村內積淹水抽除至溪州溪排水，可有效減輕長年淹水風險，不再是逢雨必淹。

縣府水利處說，溪州溪港東抽水站暨前池改善工程主要包含將既有抽水量2cms(立方公尺/秒)抽水站改建為7cms、前池(面積約1公頃)及引水渠道等工程，已在10月底完工；除提升低地排水能力外，配合鄰近憲兵溝排水改善及龍港路側溝改善工程完工後，區域集水系統更加完善，可加速集水至港東抽水站進行抽排，降低港東村及附近農地淹水高度及減少淹水範圍，降低災損。

針對崁頂鄉淹水問題，水利處說，縣府已陸續完成「憲兵溝排水改善工程」、「溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程(北勢橋)」和「溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程(北勢橋-洲子一號橋)」3件工程，另「魚池溝排水改善工程(第1期)」和「溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程(洲子一號橋-187線)」2件工程已設計完成，現正辦理用地作業，定明年2月發包施工。

屏東縣崁頂鄉港東村及附近農田逢大雨必淹，縣府辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，縣長潘孟安今天與水利署第7河川局副局長黃傭評、地方人士出席港東抽水站啟用典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣崁頂鄉港東村及附近農田逢大雨必淹，縣府辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，縣長潘孟安今天與水利署第7河川局副局長黃傭評、地方人士出席港東抽水站啟用典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣崁頂鄉港東村及附近農田逢大雨必淹，縣府辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，縣長潘孟安今天與水利署第7河川局副局長黃傭評、地方人士出席港東抽水站啟用典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣崁頂鄉港東村及附近農田逢大雨必淹，縣府辦理「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程」，縣長潘孟安今天與水利署第7河川局副局長黃傭評、地方人士出席港東抽水站啟用典禮。圖／屏東縣政府提供

淹水 護岸 災損

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