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城中城跨區區段徵收啟動意願調查 月底完成首輪

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市政府啟動城中城跨區區段徵收意願調查，也安排專人一對一訪談。記者王昭月／攝影
高雄市政府啟動城中城跨區區段徵收意願調查，也安排專人一對一訪談。記者王昭月／攝影

高雄市政府啟動城中城公益性跨區區段徵收意願調查，將針對388人所有權人發出問卷，昨起已到宅訪視與說明，預計11月底前完成首輪調查。

高市地政局表示，城中城經三大公會鑑定為危樓需立即拆除，市府已依建築法公告強制拆除，並提出「公益性跨區區段徵收」方案，未來城中城建為公園，住戶可選擇參與跨區區段徵收，新址位於七賢國中舊校址東側。

依市府規畫，「公益性跨區區段徵收」方案可取得社會住宅用地，讓無房無地者優先安置於新建社宅，有房者可依重建造價領取救濟金，1坪約11.4萬元；領取救濟金後，如無自用住宅，可入住社會住宅。土地所有權人則可選擇領取現金或於七賢國中舊址分配土地。

地政局表示，為讓所有權人更了解「公益性跨區區段徵收」的方案，11月15日起已寄出問卷給土地及建物所有權人，廣泛收集意見。16日起安排專人「一對一」家訪，與權利關係人交換意見，預計本月底完成第一輪調查，以利後續重建作業。

區段徵收 社會住宅 社宅

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