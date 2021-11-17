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掃除青年安居障礙 高市青年局爭取保留兩處社宅

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
為提升社會住宅供應能量，高市預計興建1萬戶社會住宅，圖為日前行政院長蘇貞昌及市長陳其邁為「崇實安居」社宅動土，高市青年局表示也將替青年族群爭取兩處社宅。圖／高市府提供
為提升社會住宅供應能量，高市預計興建1萬戶社會住宅，圖為日前行政院長蘇貞昌及市長陳其邁為「崇實安居」社宅動土，高市青年局表示也將替青年族群爭取兩處社宅。圖／高市府提供

高雄市為加速供應社會住宅量能，在中央協助下將社會住宅興建的目標由原來的8800戶提升為1萬戶，高雄市政府青年局今早指出，青年局已與都發局協調，盼保留興建中的苓雅凱旋青樹及三民新都住宅提供一定比給合乎資格的青年族群入住，此外也會研擬政策，以補助型式實質協助青年安居，在高雄產業轉型的當下，讓旅外青年可以「無縫接軌」順利回流。

高市青年局表示，不少指標企業、創業者看好高雄，帶動青年就業機會，居住需求也增加，除本周一已動土的左營區「崇實安居」外，市府與中央將聯手加碼推動共１萬戶社會住宅，地點鎖定鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市發展地區，預訂今年底前動工率達５成。

青年局指出，為確保青年安居，青年局已與都發局協調，爭取高雄市青年入住的戶數。另高雄銀行去年10月也針對高雄市民推出「幸福高雄」首購房貸專案，至11月12日止共承作706戶，貸款金額為46.22億元，相關專案持續辦理到年底，明年度將視市場情勢與央行房貸政策，進一步推「青年好成家」專案。

青年局表示，局方爭取保留的苓雅凱旋青樹及三民新都住宅將依「住宅法」第4條及「高雄市社會住宅出租辦法」第4條，提供一定比率社宅給予合乎資格的青年族群入住，務必在產業轉型當下，掃除青年回流的障礙。

青年 高雄市 社會住宅

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