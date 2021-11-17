高捷聯開案太少 陳其邁：未做的都會補做

高捷小港林園線近日審議通過，預計2030年完工，岡山路竹延伸線也如火如荼施工中。議員質疑，高捷營運十年多，運量仍未明顯提升，市府應完整規畫捷運周邊開發，建議成立「開發大隊」，盤點捷運站一帶的土地，聯合開發促進當地發展、帶動人潮。高雄市長陳其邁表示，過去紅線、橘線未做聯開案，今年8月高捷首宗聯開案，O4開發案是個開始，未來還會繼續做，「過去沒做的也會補回來」。

市議員方信淵表示，高雄一直蓋捷運，但是運量不見提升，將會造成市府財政困難。市府應好好盤點捷運站周邊土地，與開發商合作，活絡當地商業活動，才能吸引搭乘人潮。

陳其邁表示，目前的做法是只要中央一核定捷運路線，市府就會著手規畫聯合開發案，「這樣捷運站一蓋好，這些開發案也馬上就到位，整個串連起來就會帶動發展、人潮。」

方信淵認為，聯開案不一定要是社會住宅、國民住宅，可結合住商，只要有開發商願意投資，政府就有收入，市府應積極處理。

高市副市長林欽榮表示，自己主責負責捷運聯合開發，跨局處整合資源，實施一年多來略有成效。北市有捷運開發處，對於捷運開發有一套完善系統，高雄會從專案辦公室開始，漸漸把模式建立，成形後也可在捷運局底下設捷運開發處。

方信淵也提到，運發局花費2千萬在高捷青埔站北側設滑板場不符合效益與地方期望，「土地沒有完整規畫，就在這裡設永久性運動設施，未來如有其他利用是不是又變成浪費。」運發局侯尊堯表示，青埔捷運站附近本就有棒球場、馬術場等運動設施，此地如同運動園區，在此設滑板場有事先與地方溝通，也有事先調查。

因應高捷多線齊發，岡山路竹延伸線目前動工中、明年還有黃線要動工、林園延伸線今年9月也通過審議。捷運局將向韓國現代樂鐵添購10輛列車，臉書粉專高雄好過日刊出此一消息，捷運局也證實確實有添購新車計畫，但目前尚未完成簽約。