盼發展完整半導體產業鏈 陳其邁向聯發科招手
高雄想打造半導體生態產業鏈，高雄市長陳其邁今天說，半導體3領域包括IC設計、晶圓製造及封裝測試，其中2大廠都在高雄投資，高雄也要對聯發科招手，吸引他們來投資。
陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪，被問到聯發科是否可能跟隨台積電腳步，也到高雄投資設廠？陳其邁說，半導體有3領域，包括IC設計、晶圓製造及封裝測試，高雄在晶圓製造及封裝測試，已有全球兩大廠台積電和日月光投資。
陳其邁說，高雄要發展完整半導體生態系，IC設計就是重中之重，高雄市對於任何IC設計公司都非常歡迎，也是招商目標；目前車用晶片及5G AIoT應用服務需求量大，有需求就帶動設計，設計帶動製造及封測，這是整體生態產業鏈。
陳其邁表示，所以對於像聯發科這樣具全球競爭力的廠商，高雄也要向他們招手，提供好的投資環境，吸引他們一起來，發揮1加1加1大於3的效果，相信未來半導體產業從IC設計、晶圓製造到封裝測試，高雄都是最好的投資地方。
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