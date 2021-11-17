五月天跨年到高雄開唱？陳其邁：再跟大家報告

高雄市政府今天預告今年跨年晚會部分內容，高雄市長陳其邁邀請民眾到高雄跨年，保證精采。傳五月天也將到高雄世運舉辦跨年演唱會，陳其邁僅說：「過幾天再跟大家報告。」

高雄市政府今天發布新聞稿表示，2022年高雄跨年晚會定位為台灣燈會「會前會」，將打造全國唯一雙舞台，分別在駁二蓬萊商港區及高雄流行音樂中心，讓民眾大飽耳福之餘，也能欣賞海景。雙舞台鄰近輕軌駁二大義站、真愛碼頭站，民眾可搭乘大眾運輸來參加。

高市府表示，高雄跨年卡司集合金曲、金音、金鐘、金馬4金陣容，卡司堪稱流量保證，將陸續公布相關陣容及活動。市府也闢多元收視通路，讓全國觀眾能即時收看高雄跨年節目。

陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪時，被問到卡司陣容，他強調，保證巨星雲集「今年跨年一定要到高雄，你一定會找到喜歡的偶像」，也盼大家趁早訂房，因為「真的很難訂」。

有媒體詢問，傳出五月天將在高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，陳其邁聽了停頓一下後說，「這個有點比較難回答，過幾天再跟大家報告。」不承認也不否認。