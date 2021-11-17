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追隨台積電 聯發科也要高雄？ 陳其邁：非常歡迎
台積電投資高雄效益擴散，昨聯發科執行長蔡力行在工研院論壇上表示，台積電新建廠的產能，聯發科都有興趣，如果合適的話也會去高雄投產。高雄市長陳其邁今表示，高雄要發展完整半導體生態系，IC設計就是重中之重，「我們對任何晶片IC設計都非常歡迎，也是我們的目標」。
陳其邁表示，半導體產業鏈包括IC設計、晶圓製造、封裝測試等三大部分，目前晶圓製造、封裝測試兩大廠都在高雄投資，接下來的目標就是IC設計，市府一定會努力爭取大廠投資高雄。目前全球5G、車用晶片短缺，有需求就會帶動設計，設計也會帶動製造、封測，這是整體生態系，「對於如聯發科這類全球競爭力強的廠商，高市也向他們招手，提供好的環境吸引大廠，發揮1+1+1大於3的效果。」陳其邁說，未來高雄就是半導體最好的生產、投資地方。
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