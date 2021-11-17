屏東縣民公園人氣旺 警察騎自行車夜巡深入角落

屏東縣民公園自今年2月啟用迄今已獲10座國外建築獎項，成為民眾爭相探訪的熱門景點，屏東警分局11月起警員以騎腳踏車方式夜間巡邏，便於深入角落，獲得民眾讚賞。

縣民公園設計為複合水岸廊道公園，全區佔地20公頃，範圍相當廣闊，為使民眾安心從事休閒活動，園區內除自行車外，不開放汽、機車進入。

屏東警分局長方秋梅接受媒體聯訪時表示，因為進園的車種限制，員警平時只能騎乘警用機車在縣民公園外圍、停車場等地實施巡邏勤務維護民眾安全。

方秋梅指出，為了讓巡邏更具效率，也可以保護到民眾的安全，自11月起，屏東警分局特別在夜間日常勤務中，以自行車作為巡邏縣民公園維護治安的交通工具，分局針對公共廁所、停車場、管理室等8處設置巡邏箱，員警除了巡邏箱地點外，也深入園區的每一個角落巡邏。

方秋梅說，實施以來，民眾對於員警騎乘自行車巡邏感到新奇，同時也認為自行車巡邏能讓夜間在縣民公園內的民眾產生安全感，所以每每員警在巡邏時都會收到來自民眾的加油打氣、紛紛表示讚賞。