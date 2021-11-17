世界同志遊行改稱台灣高雄主辦 陳其邁：感謝修正

2025年世界同志遊行移師高雄，但國際同志遊行組織聯盟一度以「地區」稱呼台灣惹議，經協調後改為「台灣高雄」。高雄市長陳其邁表示，感謝修正，一定扮演好地主角色。

國際同志遊行組織聯盟（InterPride）12日宣布高雄同志遊行聯盟（Kaohsiung Pride）取得2025年世界同志遊行主辦權，不過卻以「台灣地區」（the region ofTaiwan）稱呼惹議。經外交部、高雄同志遊行聯盟協會協調後，主辦單位已改為「台灣高雄」。

高雄市議會上午舉行市政總質詢，有議員和媒體關切此事。陳其邁回應，感謝國際同志遊行組織聯盟修正名稱，讓我們的名字更名符其實，「我們就是台灣高雄市」。

陳其邁說，2025年世界同志遊行，高雄市會扮演好地主角色，歡迎世界所有支持婚姻平權者都能來高雄，也到全球最美麗的國家台灣走走看看，感受台灣人、尤其是高雄人的熱情和包容。

陳其邁表示，對於婚姻平權，也許有人會有意見不同，但台灣是成熟的民主國家和社會，能尊重彼此不同價值及看法。尤其高雄對人權及不同議題的包容性強，過去在台灣政治、民主、自由、人權議題及發展上，都扮演重要角色。

陳其邁說，2025年世界同志遊行選擇到高雄主辦，不管對台灣或高雄來講，都是最好選擇，歡迎大家來高雄玩。