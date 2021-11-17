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五月天跨年場留給高雄有譜？ 陳其邁：呃...這個...

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說明高雄跨年晚會、五月天是否來高雄開唱。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁說明高雄跨年晚會、五月天是否來高雄開唱。記者林巧璉／攝影

網路瘋傳2022年跨年五月天將重返高雄世運主場管開唱，高雄市長陳其邁今在高市議會聯訪時被問到此事是否為真，陳其邁說，「呃...這個...呃...我們過幾天再跟大家報告。」現場也一陣笑聲，陳其邁似乎默認了睽違4年，五月天又要重返高雄了！

上月五月天所屬相信音樂表示，目前所有演出都會視疫情發展與防疫規定，進行討論和規畫，一切演出訊息將以官方公布為主。

高市府今發布跨年晚會規畫和卡司，雖卡司名單未公布，但陳其邁表示，今年跨年唯一選擇就是高雄，「沒來真的很可惜」，高市府端出蓬萊、高雄流行音樂中心雙主場外，也掛保證卡司是黃金陣容，集合金曲、金音、金鐘、金馬等4金陣容。

陳其邁說，超強陣容加上無敵海景，熱情的市民，高市對接中央8大券，歡迎各地民眾來高雄遊玩，「要來要趁早，飯店真的很難訂，我只有今天宣傳跨年，之後不會宣傳了。」

陳其邁 跨年晚會 高雄流行音樂中心

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