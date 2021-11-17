快訊

高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

墾丁特有動物地景藝術展 恆春古城觀光教育新亮點

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
在墾丁社頂公園大草坪以牧草、瓊麻、竹子、銀合歡及海廢為材料，打造以墾丁特有動物為主角的地景裝置藝術，全部移至恆春古城旁展示至明年4月。記者潘欣中／攝影
在墾丁社頂公園大草坪以牧草、瓊麻、竹子、銀合歡及海廢為材料，打造以墾丁特有動物為主角的地景裝置藝術，全部移至恆春古城旁展示至明年4月。記者潘欣中／攝影

秋天是北方猛禽過境屏東恆春半島的季節，墾管處上月發想邀藝術家在墾丁社頂公園大草坪，以牧草、瓊麻、竹子、銀合歡及海廢為材料，打造以墾丁特有動物為主角的地景裝置藝術，意外成為拍照打卡熱點；墾丁賞鷹季結束後，恆春鎮長陳文弘爭取移至恆春古城北門段展出至明年4月，除增加觀光亮點，更希望透過人與地景藝術的對話，瞭解環境永續的重要。

墾丁國家公園是北方猛禽赤腹鷹、灰面鵟鷹秋季過境台灣的最後休息站，墾管處為迎接這場秋季生態盛事，每年10月都在滿州鄉里德村舉辦「瑯嶠賞鷹季」活動，今年遇到疫情取消鷹季活動，改在戶外空曠的墾丁社頂自然公園大草坪，邀在地木工藝術家王明堂、李恆茂等人，以牧草、瓊麻、竹子及海廢為創作材料，打造以墾丁特有的動物為主角的15件地景裝置藝術。

王明堂等人聯手創作的「草莽鷹雄」、「風迴鹿轉」、「蝸目相看」、「錦上添蛙」及「千里鷹緣一線牽」，附上解說的條碼掃瞄，日前由社頂公園移至恆春古城北門段旁草皮；墾管處解說教育課長馬協群說，梅花鹿、灰面鵟鷹、赤腹鷹、莫氏樹蛙、班卡拉蝸牛都是墾丁特有種，將地景裝置藝術結合恆春古城、在地藝術、地方物產、環境教育與自然生態，寓教於樂，一舉數得。

恆春鎮長陳文弘說，在地藝術家王明堂、李恆茂老師等團隊，利用在地植物及海漂垃圾等素材，巧妙地製作栩栩如生在地特有種動物，融合藝術、生態，也結合地景，與恆春古城牆互相輝映，作品不止具觀賞價值，更結合地方生態教育元素，帶出愛護環境、環境永續的訊息。

在墾丁社頂公園大草坪以牧草、瓊麻、竹子、銀合歡及海廢為材料，打造以墾丁特有動物為主角的地景裝置藝術，全部移至恆春古城旁展示至明年4月。記者潘欣中／攝影
在墾丁社頂公園大草坪以牧草、瓊麻、竹子、銀合歡及海廢為材料，打造以墾丁特有動物為主角的地景裝置藝術，全部移至恆春古城旁展示至明年4月。記者潘欣中／攝影
在墾丁社頂公園大草坪以牧草、瓊麻、竹子、銀合歡及海廢為材料，打造以墾丁特有動物為主角的地景裝置藝術，全部移至恆春古城旁展示至明年4月。記者潘欣中／攝影
在墾丁社頂公園大草坪以牧草、瓊麻、竹子、銀合歡及海廢為材料，打造以墾丁特有動物為主角的地景裝置藝術，全部移至恆春古城旁展示至明年4月。記者潘欣中／攝影

墾丁 恆春 裝置藝術

延伸閱讀

撒野墾丁打造熱情屏東 騎車跑步探索墾丁野風景

撒野墾丁越野嘉年華墾丁登場 上千越野好手周六日競技

墾丁國際馬拉松 張景敦全馬稱王、濱崎淳子封后

有山有海有遺跡！ 不只有墾丁的屏東超好玩，步行可達南台灣最大瀑布超壯觀

相關新聞

追隨台積電 聯發科也要高雄？ 陳其邁：非常歡迎

台積電投資高雄效益擴散，昨聯發科執行長蔡力行在工研院論壇上表示，台積電新建廠的產能，聯發科都有興趣，如果合適的話也會去高...

五月天跨年場留給高雄有譜？ 陳其邁：呃...這個...

網路瘋傳2022年跨年五月天將重返高雄世運主場管開唱，高雄市長陳其邁今在高市議會聯訪時被問到此事是否為真，陳其邁說，「呃...

墾丁特有動物地景藝術展 恆春古城觀光教育新亮點

秋天是北方猛禽過境屏東恆春半島的季節，墾管處上月發想邀藝術家在墾丁社頂公園大草坪，以牧草、瓊麻、竹子、銀合歡及海廢為材料...

高雄跨年晚會 推4金卡司、雙舞台

高市府今公布跨年晚會規格，市府強調卡司、規格都是史上最誇張，包括4金卡司和蓬萊、高流雙舞台，跨年晚會與即將登場的「202...

老社區新驚喜！苓雅國際街頭藝術節腦筋動到天上

105年啟動的「高雄苓雅國際街頭藝術節」，每年都有新意，今年把腦筋動到天上。高雄市長陳其邁、副市長史哲等人也幫忙行銷，陳...

高雄亞灣特貿三 再釋4萬坪發展空間

亞灣5G AIoT（人工智慧物聯網）創新園區是高雄產業轉型重要基地，被視為園區發展引擎的「特貿三」南北基地招商案近日完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。