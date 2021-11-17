墾丁特有動物地景藝術展 恆春古城觀光教育新亮點

秋天是北方猛禽過境屏東恆春半島的季節，墾管處上月發想邀藝術家在墾丁社頂公園大草坪，以牧草、瓊麻、竹子、銀合歡及海廢為材料，打造以墾丁特有動物為主角的地景裝置藝術，意外成為拍照打卡熱點；墾丁賞鷹季結束後，恆春鎮長陳文弘爭取移至恆春古城北門段展出至明年4月，除增加觀光亮點，更希望透過人與地景藝術的對話，瞭解環境永續的重要。

墾丁國家公園是北方猛禽赤腹鷹、灰面鵟鷹秋季過境台灣的最後休息站，墾管處為迎接這場秋季生態盛事，每年10月都在滿州鄉里德村舉辦「瑯嶠賞鷹季」活動，今年遇到疫情取消鷹季活動，改在戶外空曠的墾丁社頂自然公園大草坪，邀在地木工藝術家王明堂、李恆茂等人，以牧草、瓊麻、竹子及海廢為創作材料，打造以墾丁特有的動物為主角的15件地景裝置藝術。

王明堂等人聯手創作的「草莽鷹雄」、「風迴鹿轉」、「蝸目相看」、「錦上添蛙」及「千里鷹緣一線牽」，附上解說的條碼掃瞄，日前由社頂公園移至恆春古城北門段旁草皮；墾管處解說教育課長馬協群說，梅花鹿、灰面鵟鷹、赤腹鷹、莫氏樹蛙、班卡拉蝸牛都是墾丁特有種，將地景裝置藝術結合恆春古城、在地藝術、地方物產、環境教育與自然生態，寓教於樂，一舉數得。