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高雄跨年晚會 推4金卡司、雙舞台

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市政府今推出今年跨年晚會菜單。記者林巧璉／翻攝
高雄市政府今推出今年跨年晚會菜單。記者林巧璉／翻攝

高市府今公布跨年晚會規格，市府強調卡司、規格都是史上最誇張，包括4金卡司和蓬萊、高流雙舞台，跨年晚會與即將登場的「2022台灣燈會在高雄」雙舞台呼應，台灣燈會主打愛河灣、衛武營雙主場。

今年「2022高雄跨年晚會」同步推出強打流行的「蓬萊舞台」與主打創作的「高流舞台」雙舞台隔海進行音浪大PK，卡司集合金曲、金音、金鐘、金馬等4金陣容。

市府將今年2022高雄跨年晚會定位為台灣燈會「會前會」，延續去年「跨百光年」參加繆斯設計獎（MUSE Design Awards）勇奪鉑金獎殊榮的光芒，打造全國唯一的霸氣雙舞台。市府選擇在駁二蓬萊商港區及10月開幕的指標場館──高雄流行音樂中心，做為蓬萊舞台及高流舞台的舉辦地點。

在「蓬萊舞台」上，將推出橫掃金曲、金音、金鐘、金馬等4金的跨界陣容；「高流舞台」則是高流開幕後首辦跨年活動。市府表示，「2022高雄跨年晚會」延續跨百光年最閃耀的光芒，秉持「發光高雄，聚光台灣」的精神，替「2022台灣燈會在高雄」國家級盛典先打頭陣，高雄將以港都特有的熱情活力，邀請遊客到高雄體驗歡樂節慶氛圍，迎接嶄新的一年。

跨年晚會 台灣燈會

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