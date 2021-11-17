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老社區新驚喜！苓雅國際街頭藝術節腦筋動到天上

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年都有新意，高雄市長陳其邁說，老社區新驚喜，天空也能是畫布，轉角就能遇驚奇，邀請大家到苓雅區衛武社區來感受更多創意巧思。圖／取自陳其邁臉書
「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年都有新意，高雄市長陳其邁說，老社區新驚喜，天空也能是畫布，轉角就能遇驚奇，邀請大家到苓雅區衛武社區來感受更多創意巧思。圖／取自陳其邁臉書

105年啟動的「高雄苓雅國際街頭藝術節」，每年都有新意，今年把腦筋動到天上。高雄市長陳其邁、副市長史哲等人也幫忙行銷，陳其邁說，老社區新驚喜，天空也能是畫布，轉角都能遇驚奇，邀請大家到苓雅區衛武社區來感受更多創意巧思。

陳其邁說，「高雄苓雅國際街頭藝術節」邁入第6年，透過多方合作、社區團結力量，衛武社區愈變愈美，透過大型壁畫、裝置藝術，甚至如何改造柏油路都成為創意一環，「還有哪裡能變美？」成為設計團隊心心念念的事，例如用卡典西德拼出一朵朵童趣的花，變成漂浮在半空中的花朵。顏色繽紛的特殊布料，裁出俐落幾何圖案，將藍天切出不同的形狀。2022台灣燈會在高雄，今年高雄苓雅國際街頭藝術節像是會前會，結合燈會元素，加入光的意象，整體187件作品，充滿無限想像。

副市長史哲說，高雄苓雅國際街頭藝術節11月20日登場，此次邀集14名國內外藝術家進行創作，將主打187面大型彩繪壁畫，其中也安排了多幅夜光壁畫，此外還有以捕夢網、布幔等打造出天空藝術，夜間輔以投射燈，讓迷迷村白天晚上都展現出不同風情。

迷迷村區域位置上介於台鐵正義站與衛武營之間，活動時間落在台灣燈會前夕，從正義車站到衛武營全長1.5公里，從暖冬到開春都是宜人的步行環境，透過一幅幅巧妙、生動的彩繪壁畫，讓民眾步行在正義車站到衛武營路徑中，也能細細品味城市氛圍。

史哲說，除了壁畫等周邊規畫精采可期，苓雅國際街頭藝術節也將成為2022台灣燈會會前會的亮點之一，為明年台灣燈會重返高雄打頭陣。

史哲指出，迷迷村舊社區是60、70年代移民社會產物，也是當時的國宅。在進行都更之前，透過牆面彩繪妝點，除了改變社區環境風景、打造社區街頭新風貌。對於社區居民而言，起初彩繪所運用的部分工法對房屋本身也有防水效果，整體更有著帶動社區參與的意義層面。這樣的能量逐步的由下而上的產生改變，形塑出另一種社區樣貌。

「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年都有新意，高雄市長陳其邁說，老社區新驚喜，天空也能是畫布，轉角就能遇驚奇，邀請大家到苓雅區衛武社區來感受更多創意巧思。圖／取自陳其邁臉書
「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年都有新意，高雄市長陳其邁說，老社區新驚喜，天空也能是畫布，轉角就能遇驚奇，邀請大家到苓雅區衛武社區來感受更多創意巧思。圖／取自陳其邁臉書
「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年都有新意，高雄市長陳其邁說，老社區新驚喜，天空也能是畫布，轉角就能遇驚奇，邀請大家到苓雅區衛武社區來感受更多創意巧思。圖／取自陳其邁臉書
「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年都有新意，高雄市長陳其邁說，老社區新驚喜，天空也能是畫布，轉角就能遇驚奇，邀請大家到苓雅區衛武社區來感受更多創意巧思。圖／取自陳其邁臉書
「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年都有新意，高雄市長陳其邁說，老社區新驚喜，天空也能是畫布，轉角就能遇驚奇，邀請大家到苓雅區衛武社區來感受更多創意巧思。圖／取自陳其邁臉書
「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年都有新意，高雄市長陳其邁說，老社區新驚喜，天空也能是畫布，轉角就能遇驚奇，邀請大家到苓雅區衛武社區來感受更多創意巧思。圖／取自陳其邁臉書
「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年都有新意，高雄市長陳其邁說，老社區新驚喜，天空也能是畫布，轉角就能遇驚奇，邀請大家到苓雅區衛武社區來感受更多創意巧思。圖／取自陳其邁臉書
「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年都有新意，高雄市長陳其邁說，老社區新驚喜，天空也能是畫布，轉角就能遇驚奇，邀請大家到苓雅區衛武社區來感受更多創意巧思。圖／取自陳其邁臉書
「高雄苓雅國際街頭藝術節」每年都有新意，高雄市長陳其邁說，老社區新驚喜，天空也能是畫布，轉角就能遇驚奇，邀請大家到苓雅區衛武社區來感受更多創意巧思。圖／取自陳其邁臉書
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台灣燈會 壁畫 藝術節

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