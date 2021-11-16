500各國志工網路齊聚 歡慶台灣志願服務20周年

2021年適逢聯合國國際志工年及台灣志願服務法頒訂20周年，超過500位來自12國的志工今天以線上出席「志願服務與創新治理國際論壇」，一同回顧與展望全球志願服務發展的脈絡。論壇中的最大亮點，就是由屏東縣政府與台灣志願服務國際交流協會共同呈現「大型活動志工運用與管理-台灣燈會在屏東」，屏東縣長潘孟安透過視訊宣布新書出版的訊息，他表示台灣燈會在屏東在5,612名志工的協力下，創作出令人讚賞的燈會，也成就屏東不可忽視的公民力。

主辦單位表示這次論壇邀請來自美國、加拿大、日本、新加坡、泰國及台灣專家學者以社會創新角度重新定義志工內涵及行動，會中並以「展望台灣志願服務下一個20年」進行綜合座談，由監察委員紀惠容主持，與產官學及民間組織進行交流，回顧過去二十年志願服務法的脈絡，給予台灣社會發展公民力的機會。 超過500位來自12國的志工今天以線上出席「志願服務與創新治理國際論壇」，一同回顧與展望全球志願服務發展的脈絡。圖／屏東縣政府提供