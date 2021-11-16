快訊

和眾診所遭爆日打上千劑疫苗賺2000萬 北市調查出爐

紅單猖獗？房價一直漲 李同榮曝預售市場風險時間點

500各國志工網路齊聚 歡慶台灣志願服務20周年

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
大型活動志工運用與管理--台灣燈會在屏東新書發表，屏東縣長潘孟安與作者黃淑芬一同贈書，由監察委員紀惠容見證並代表接受贈書。圖／屏東縣政府提供
大型活動志工運用與管理--台灣燈會在屏東新書發表，屏東縣長潘孟安與作者黃淑芬一同贈書，由監察委員紀惠容見證並代表接受贈書。圖／屏東縣政府提供

2021年適逢聯合國國際志工年及台灣志願服務法頒訂20周年，超過500位來自12國的志工今天以線上出席「志願服務與創新治理國際論壇」，一同回顧與展望全球志願服務發展的脈絡。論壇中的最大亮點，就是由屏東縣政府與台灣志願服務國際交流協會共同呈現「大型活動志工運用與管理-台灣燈會在屏東」，屏東縣長潘孟安透過視訊宣布新書出版的訊息，他表示台灣燈會在屏東在5,612名志工的協力下，創作出令人讚賞的燈會，也成就屏東不可忽視的公民力。

主辦單位表示這次論壇邀請來自美國、加拿大、日本、新加坡、泰國及台灣專家學者以社會創新角度重新定義志工內涵及行動，會中並以「展望台灣志願服務下一個20年」進行綜合座談，由監察委員紀惠容主持，與產官學及民間組織進行交流，回顧過去二十年志願服務法的脈絡，給予台灣社會發展公民力的機會。

超過500位來自12國的志工今天以線上出席「志願服務與創新治理國際論壇」，一同回顧與展望全球志願服務發展的脈絡。圖／屏東縣政府提供
超過500位來自12國的志工今天以線上出席「志願服務與創新治理國際論壇」，一同回顧與展望全球志願服務發展的脈絡。圖／屏東縣政府提供

潘孟安 志工 屏東

延伸閱讀

中央補助近9千萬添購7輛新消防車 助屏東提升救災量能

奈良美智走訪屏東原鄉潘孟安：讓世界看見屏東原鄉的美

屏東義大醫院動土 潘孟安：讓醫療平權逐步落實

屏東義大醫院動土 2025年中開始營運

相關新聞

城中城受災戶多半老弱殘 學者籲重視老舊社區再造力量

高雄城中城大火內有不少老弱殘住戶，受災者多達四分之一具備社福身分。市議員陳若翠說，居民多是社會底層艱苦人，應思考提供具公...

八大行業解封 高市警動員警力連5天「圍防」街頭暴力

中央流行疫情指揮中心宣布，今晚開放八大行業有條件復業，高雄市警方惟恐解封首日夜間滋擾事故增加，規畫「八大解封、高警圍瘋」...

黃明志新神曲「牆外」引熱議 楊鎮浯籲兩岸重啟交流

大馬創作鬼才黃明志為金門縣政府量身打造的觀光推廣歌曲「牆外」，上線不到5天，就吸引了將近400萬的點閱量，但這首歌也讓不...

不只183面彩繪牆 高雄苓雅國際街頭藝術節20日登場

高雄苓雅國際街頭藝術節這週六在衛武迷迷村舉辦成果展，有來自25個國家、83名藝術家完成183面大型建物牆面彩繪，還有多項...

高雄港優質港口論壇 多人提大船造成許多隱憂

高雄港務公司今舉辦「2021優質港口論壇」，探討安全海運運輸網路、智慧港口、航港區域鏈應用科技服務。新冠疫情改變全球供應...

屏東泰武鄉雕刻產業示範區今動工 提升原雕美學量能

屏東縣泰武鄉公所獲原住民族產業創新計畫支持，投入總經費2400萬元，興建泰武鄉雕刻產業示範區；並於今天上午在泰武國小佳興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。