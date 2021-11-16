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孔雀上桌 金門限定料理套餐售價6千饕客驚豔

中央社 / 金門縣16日電

金門藍孔雀泛濫，縣府以移除為優先考量。有民眾在網路貼出孔雀料理，引來網友驚呼大開眼界。金門餐廳業者表示，孔雀餐是金門限定，令饕客驚豔；但也有民眾說肉質很硬。

依金門縣畜產試所委託學者調查，2011年觀察到金門藍孔雀次數為252次，2015到2017年介於250到280次；去年則是從2019年的450次成長到1353次。建設處農林科估計，金門野生孔雀數量在1000到2000隻之間。

農林科長鄭向廷表示，由於孔雀數量已達失控程度，農委會林務局從2010年補助縣府移除孔雀，縣府並從2018年對民眾捕獲的孔雀，以1隻新台幣600元收購，1年平均捕獲30隻，趕不上藍孔雀繁殖速度。

至於金門孔雀從何而來，建設處表示，1999年「丹恩」颱風來襲，吹毀畜試所動物房舍，12隻藍孔雀逃逸，自此在野外快速繁殖。由於孔雀會偷吃農作物，造成農民損失；而孔雀雖然美麗，但叫聲卻很惱人，尤其繁殖期間尖銳的求偶聲在清晨擾人清夢，縣府常接獲民眾投訴。至於「孔雀餐」，由於防疫病蟲害未確認安全，並不建議入菜。

至於媒體報導「孔雀餐」，金門當地1家法式餐廳提供的孔雀套餐共7道菜，其中4道依不同部位做出不同料理、另外3道是湯和甜點。主廚陳政德透露，例如肉泥是取脖子和翅膀肉磨成泥，佐以香料；胸肉部分，分水煮和茶燻兩種；腿部位則是採法式古法油封。

主菜有水煮孔雀胸沙拉、油封孔雀腿、茶燻孔雀胸牛肝菌醬。前菜加主餐每套售價6000元，可供4人享用。業者說，必須1週前訂購，近2年來大概賣出30套。

此外，1家中式餐館也會協助客人料理孔雀餐。老闆娘戴紅說，由客人提供孔雀肉，烹飪酌收加工費，依客人喜好提供三杯、紅燒或藥膳，甚至口水雞做法等不同風味。但戴紅也說，孔雀肉肉質太硬，需要花較長時間處理，例如藥膳要花上5到8小時，紅燒要先醃漬再花5小時才能入味，十分費工。

金門

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