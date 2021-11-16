城中城受災戶多半老弱殘 學者籲重視老舊社區再造力量

高雄城中城大火內有不少老弱殘住戶，受災者多達四分之一具備社福身分。市議員陳若翠說，居民多是社會底層艱苦人，應思考提供具公共照護功能的平價住宅給弱勢者居住。學者認為，政府應主動關懷，老人住宅也是社宅一部分，政府推動社宅，關懷年輕人，更不能忽視老人。另省思老舊住宅能否發揮社區再造力量，不要單靠冰冷法規處理建築安全死角問題。

高市議員陳若翠、陳美雅今天下午在議會召開「城中城大火燒出社福悲歌」公聽會。社會局統計指出，城中城受災民眾總計226人，具備福利身分者53人（低收與中低收34人、身障補助6人、中低老人生活津貼13人），另有列冊關懷的獨居老人6位。

議員陳美雅關心法制局有無提供國賠協助，法制局人員回覆尚未有住戶提出需求。議員陳若翠認為，這次大火燒出社福問題，會住在這裡的人多半是社會底層的「艱苦人」，除社宅外，未來是否可提供具備公共照護功能的平價住宅，未來研考會在政策制定上應該兼顧。

屏東大學不動產經營學系副教授鄭博文指出，政府掌握各項數據，可以知道全體住戶經濟能力，應要主動關懷；高市府宣布的1萬戶社宅，可思考分配2千戶給老人，政府關懷年輕人之際也要關懷老人。此外，若安置原本就有房的獨居長輩入住社宅，可透過信託等手法活絡老人產業。

高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系助理教授陳福川說，小時候經過城中城覺得這地方很可怕，腦海中它屬於風化區，台灣舊國宅或社宅很容易產生類似城中城現象，被邊緣化沒人想住，也對政府造成沉重負擔；新加坡在1966年實施土地徵收法，成立建屋發展局（HDB），為中低收入民眾提供廉價房屋，俗稱「組屋」的範例可借鏡。

嘉南藥理大學社工系副教授曾淑芬則以在地老化、居住福利出發。她表示，住戶走幾步路可去對街買東西，老鄰居見面聊天，人與環境長期建立情感連結，家是住戶一輩子的心血，很多人認為建築老舊乾脆拆除，未顧及能否讓住戶以自身力量展開社區再造，透過社區活絡可解決及克服建築的安全死角問題，政府不能單憑冷冰冰法規出發，沒有從住戶角度看待建築體。