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八大行業解封 高市警動員警力連5天「圍防」街頭暴力

聯合報 / 記者林保光／即時報導
中央疫情指揮中心宣布今晚開放八大行業有條件復業，高雄市警方規畫連5日「高警圍瘋」臨檢勤務，防堵滋擾事故。圖／本報資料照片
中央疫情指揮中心宣布今晚開放八大行業有條件復業，高雄市警方規畫連5日「高警圍瘋」臨檢勤務，防堵滋擾事故。圖／本報資料照片

中央流行疫情指揮中心宣布，今晚開放八大行業有條件復業，高雄市警方惟恐解封首日夜間滋擾事故增加，規畫「八大解封、高警圍瘋」擴大臨檢勤務，今天到11月20日連續5天，預計每天動員550名警力，全市「圍防」街頭暴力，避免「治安棒球隊」的治安嘲諷事故延燒高雄。

高雄市警察局長黃明昭表示，高市警動員擴大臨檢及取締酒駕路檢勤務，是為了防止夜間發生街頭暴力及酒駕情事，並針對八大行業暴力事故，避免八大行業再次成為疫情破口。

高雄市警局今晚宣布，為圍防「全民瘋棒球」的事件及圍堵八大行業成為疫情破口，高雄市警局自今晚起到11月20日，動員17個分局，每天規畫550名警力，編組快打部隊，投入全市擴大臨檢、路檢及取締酒駕勤務。

今晚起，警方將配合衛生局臨檢八大行業，要求業者及顧客，應依中央流行疫情中心復業相關指引，業者須符合實聯制、量體溫，除飲食以外全程須戴口罩等原則，且從業人員及顧客提供至少接種1劑疫苗滿14天的證明。

中央疫情指揮中心宣布今晚開放八大行業有條件復業，高雄市警方規畫連5日「高警圍瘋」臨檢勤務，防堵滋擾事故。圖／本報資料照片，讀者提供
中央疫情指揮中心宣布今晚開放八大行業有條件復業，高雄市警方規畫連5日「高警圍瘋」臨檢勤務，防堵滋擾事故。圖／本報資料照片，讀者提供

八大行業 臨檢 高雄市

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