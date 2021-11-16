八大行業解封 高市警動員警力連5天「圍防」街頭暴力

中央流行疫情指揮中心宣布，今晚開放八大行業有條件復業，高雄市警方惟恐解封首日夜間滋擾事故增加，規畫「八大解封、高警圍瘋」擴大臨檢勤務，今天到11月20日連續5天，預計每天動員550名警力，全市「圍防」街頭暴力，避免「治安棒球隊」的治安嘲諷事故延燒高雄。

高雄市警察局長黃明昭表示，高市警動員擴大臨檢及取締酒駕路檢勤務，是為了防止夜間發生街頭暴力及酒駕情事，並針對八大行業暴力事故，避免八大行業再次成為疫情破口。

高雄市警局今晚宣布，為圍防「全民瘋棒球」的事件及圍堵八大行業成為疫情破口，高雄市警局自今晚起到11月20日，動員17個分局，每天規畫550名警力，編組快打部隊，投入全市擴大臨檢、路檢及取締酒駕勤務。