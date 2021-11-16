高雄關團隊拜會金門縣府 允諾協助設置海運快遞專區

財政部關務署高雄關副關務長陳木榮今天率隊抵金視察海關業務，並赴金門縣政府拜會，由秘書長陳朝金親自接待，針對金門設立海運快遞專區一事，陳木榮表示樂觀其成，允諾會全力協助。

陳木榮今日前往料羅港區視察金門進出口報關業務集抽檢船舶貨物後蒞府拜會，並與陳朝金晤談，陳朝金表示，金門在疫情期間雖小三通客運航班暫緩通航，但海貨運航線不中斷，由以往自大陸地區進出口砂石、建材等海運主力，近2年已轉為民生及電商物品，尤以今年疫情期間及雙11電商熱潮，金門中轉海運快遞貨櫃至台北港及高雄港貨運量大幅提升，更可預見金門設立海運快遞專區的優勢。

會中陳朝金也提出楊縣長力推的金門海運快遞政策，指示由金門縣港務處推動整合貨櫃集散場、暫置貨櫃收費正常化、港埠動線配置優化等三項目標，現已整合完成，更規劃海運快遞專區空地2塊，單一區面積均達2800平方以上，符合海運快遞專區配置標準。

陳朝金說明，相關招商文件也備妥公告，唯今年5月20日修訂「海運快遞貨物通關辦法」限縮申請業者家數，目前僅有基隆關3家及高雄關2家合計5家業者營運中，限制再增加家數，冀望陳木榮針對金門於「離島建設條例」及「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」兩項法規賦與離島特殊重要地位下，給予離島之特殊處理，提升金門就業率及創造海運經濟價值。