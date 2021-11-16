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撒野墾丁越野嘉年華墾丁登場 上千越野好手周六日競技

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」於 11月20至21日在墾丁開賽，將有超過1200名選手及眷屬來到墾丁。圖／LAVA台灣鐵人三項公司提供
「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」於 11月20至21日在墾丁開賽，將有超過1200名選手及眷屬來到墾丁。圖／LAVA台灣鐵人三項公司提供

由 LAVA台灣鐵人三項公司與 XTERRA Taiwan 攜手打造的在地品牌賽事 「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」，於11月20至21日在墾丁開賽，將有超過1200名選手及眷屬來到墾丁。抱持對墾丁的情感認同與追求永續發展的理念下，兩個團隊決定自深耕墾丁開始合作推廣賽事，未來並將拓展於台灣各地，放眼成為國際品牌賽事。

LAVA台灣鐵人三項公司說，這次參賽者來自全台各地，包括在演藝界有亮眼表現的林彥君，此外， XTERRA 越野三項優勝好手謝昇諺、下坡車女王周佩霓、好動夫妻王皓正與許見微，知名的三項教練許元耕、林忠義與郭修森、李瑋都將備戰上陣。而越野跑項目少不了在各地屢屢奪勝的周青和身兼教練與菁英選手的江晏慶、鄧宗易。

自11月份起，在有限度的條件下戶外運動無須再戴口罩，讓戶外運動愛好者更能發揮全力享受競賽，感受墾丁山林芬多精的美好。 LAVA 台灣鐵人三項公司籲請選手一起遵守防疫規範，會場內全程戴上口罩、保持社交距離，並落實防疫措施。

主辦單位邀請選手使用水袋背包與可回收式水杯，減少製造一次性使用的垃圾，完賽獎牌首次與春池玻璃合作，運用再生玻璃鑄造完賽獎牌，彰顯完賽的榮耀與永續發展的精神；另外，完賽禮規畫恆春三寶「瓊麻、洋蔥、港口茶」，讓選手帶走屬於恆春半島的在地特色，從主辦單位到參賽者，齊心為恆春墾丁獻上一份心力。

「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」於 11月20至21日在墾丁開賽，將有超過1200名選手及眷屬來到墾丁。圖／LAVA台灣鐵人三項公司提供
「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」於 11月20至21日在墾丁開賽，將有超過1200名選手及眷屬來到墾丁。圖／LAVA台灣鐵人三項公司提供

墾丁 越野

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