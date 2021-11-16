黃明志新神曲「牆外」引熱議 楊鎮浯籲兩岸重啟交流

大馬創作鬼才黃明志為金門縣政府量身打造的觀光推廣歌曲「牆外」，上線不到5天，就吸引了將近400萬的點閱量，但這首歌也讓不少網友有政治上的聯想，金門縣長楊鎮浯今天透過臉書首度表示，不論大家喜歡這首歌的原因是什麼，能推銷金門、讓更多人關注金門，都是好事！

黃明志的這首最新「神曲」在本月12日正式在網路上亮相，即吸引近400萬的超高點閱率，按讚數也有13萬，不少網友都大讚「這次形象廣告片真的很成功，全世界應該都知道金門了...」，但因為先前黃明志推新歌「玻璃心」在大陸被禁，近期的這首「牆外」立刻引起不少聯想。

楊鎮浯今天下午透過臉書表示，這首歌帶給很多網友政治上的聯想，也有人問我，金門到底是屬於「牆內」還是「牆外」？他想說：兩岸關係緊張時，金門是守護台灣最堅實的那道牆；兩岸關係融冰時，金門是連結兩岸和平繁榮的那條路。

楊鎮浯提及這首歌，有兩句話意境很美，「一直在牆外等妳，多渴望會有奇蹟；這是命運將我們隔離，卻無法掙脫回擊」，當我們在為歌曲中小男孩、小女孩始終相隔一堵牆而惋惜時，努力讓牆變成路，讓這首歌能有個happy ending，應該是多數歌迷所期待的吧！

楊鎮浯也說，在1956年6月23日國防部頒布「金門、馬祖地區戰地政務實驗辦法」後，長達36年又23天的戰地政務是許多金門人的共同回憶。當時的金門縣長由金防部司令指派、12歲至50歲男女均要參加民防自衛組織、居民不准自由靠近海邊、收音機、照相機甚至籃球皮球都是特殊器材管制品，赴台得申請許可，那時的金門相較於逐漸開放的台灣，還真的有些「牆內、牆外」的感覺。

直至1992年11月7日戰地政務實驗辦法終止、2001年1月2日小三通實施，金門也逐漸脫離軍管、邁向正常化縣市發展，也讓牆變成了路。