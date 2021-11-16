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不只183面彩繪牆 高雄苓雅國際街頭藝術節20日登場

中央社 / 高雄16日電
高雄苓雅國際街頭藝術節20日將在衛武迷迷村舉辦成果展，抬頭可見一張張的捕夢網串接起來，迎接遊客的到來。圖／高雄市政府提供
高雄苓雅國際街頭藝術節20日將在衛武迷迷村舉辦成果展，抬頭可見一張張的捕夢網串接起來，迎接遊客的到來。圖／高雄市政府提供

高雄苓雅國際街頭藝術節這週六在衛武迷迷村舉辦成果展，有來自25個國家、83名藝術家完成183面大型建物牆面彩繪，還有多項裝置藝術，大型壁畫區媲美紐約和墨爾本。

高雄市副市長史哲今天透過高雄市政府苓雅區公所新聞稿表示，2021苓雅國際街頭藝術節將成為2022台灣燈會在高雄的會前亮點。

史哲表示，今年度特別結合市府綠園道啟用，在正義車站周邊以彩繪妝點牆面，彩繪展區也新增「綠園道」展現高雄鐵路地下化的成果；並且搭配2022台灣燈會，加入光的意象，也擴大藝術版圖。

史哲說，牆面彩繪部分，已邀請來自25個國家、83名藝術家，完成183面大型建物牆面彩繪及1條路面彩繪、1條主題巷道、1處高速公路涵洞、1座天橋及各項小物件互動裝置藝術，讓苓雅成為媲美美國紐約及澳洲墨爾本的大型壁畫區。

苓雅區長陳進德表示，每年苓雅國際街頭藝術節都展現不同的創意。他說，起初是由區公所及里長辦公處的投入，至今除了社區團隊力量還加入公司品牌行銷，多方合作的力量，造就源源不斷的創新。

區公所表示，高雄苓雅國際街頭藝術節每年參與人次屢創新高。今年活動現場設有大型壁畫創作巡禮、在地藝術家主題展、裝置藝術賞析、夜間藝術壁畫等、彩繪比賽之外，並且也有音樂饗宴、特色美食餐車及和文創藝品攤位等。

史哲今天在市議會接受市政總質詢，回答民進黨籍議員黃文益詢問，2022燈會有什麼亮點、活動現場是否會設置夜市等問題。他透露，這次燈會規劃的地方燈區，為特別強調愛河灣的開發與衛武營成立，會納入主燈與建築物結合設計，讓建物化身為主燈一部分。

他也說，燈會場域周邊也規劃有手作、農產品等市集，至於是否納入夜市，會持續做規劃。

黃文益再追問，是否有機會藉燈會的機會，把民生大排點亮。市長陳其邁表示，會再規劃。

壁畫 藝術節 高雄市

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