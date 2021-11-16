高雄港優質港口論壇 多人提大船造成許多隱憂

高雄港務公司今舉辦「2021優質港口論壇」，探討安全海運運輸網路、智慧港口、航港區域鏈應用科技服務。新冠疫情改變全球供應鏈，造成全球貿易單量急遽升溫，塞港、塞櫃挑戰港口的周轉效率。高雄市副市長羅達生致詞表示，高雄5G AIoT已漸成形，未來也能將智慧科技引入高港，協助高港轉型為智慧港口，讓船舶、貨櫃都更有效率運轉。

引水人協會前理事長丁漢利指出，超大型貨櫃在航行安全、消防安全等都有嚴重影醒，「船越造越大，大船沒有火燒是幸運，燒起來之後目前的消防設備根本無法應對。」丁漢利也說，超大型貨櫃興建快速，法規、學術都沒有跟上，超大型貨櫃在操作上也增加船長的困難。

長榮海運公司副總經理蘇燈環表示，非常感謝台灣港務公司對七櫃大力協助，長榮海運將把高雄港當成最重要的營運中心。蘇燈環指出，近年船舶日漸大型化，對進出港航行、碼頭作業等安全、效率都有明顯影響。未來在航道規畫上需增加領港距離、引水成本等，大船降低進出港效率，也造成眾多船舶等待入港狀況。針對提升碼頭作業安全、效率，長榮海運未來在七櫃將使用大型橋機，高度為55公尺，將能提升運能。

台灣港務公司總經理陳劭良指出，台灣港口面臨國際港口競爭日益激烈，提升臺灣港口競爭力與港口整體生態圈業界共同推動港口「質」的發展將是未來臺灣港群穩健營運的重要關鍵。近零排放可能會在2025年發生，這也挑戰了港口的營運發展，在能源政策、船舶能源管理、港口永續發展都需快速啟動。