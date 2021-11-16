快訊

拜習會反對片面改變兩岸現狀 總統府再提「四個堅持」

地方創生券20日截止綁定 還有一半中籤民眾未登錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄港優質港口論壇 多人提大船造成許多隱憂

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄港務公司今舉辦「優質港口論壇」，高雄市長羅達生（右3）、台灣港務公司總經理陳劭良（左3）等人齊觸智慧面板啟動台灣港群開放5G AIoT創新科技試驗場域啟動儀式。記者林巧璉／攝影
高雄港務公司今舉辦「優質港口論壇」，高雄市長羅達生（右3）、台灣港務公司總經理陳劭良（左3）等人齊觸智慧面板啟動台灣港群開放5G AIoT創新科技試驗場域啟動儀式。記者林巧璉／攝影

高雄港務公司今舉辦「2021優質港口論壇」，探討安全海運運輸網路、智慧港口、航港區域鏈應用科技服務。新冠疫情改變全球供應鏈，造成全球貿易單量急遽升溫，塞港、塞櫃挑戰港口的周轉效率。高雄市副市長羅達生致詞表示，高雄5G AIoT已漸成形，未來也能將智慧科技引入高港，協助高港轉型為智慧港口，讓船舶、貨櫃都更有效率運轉。

引水人協會前理事長丁漢利指出，超大型貨櫃在航行安全、消防安全等都有嚴重影醒，「船越造越大，大船沒有火燒是幸運，燒起來之後目前的消防設備根本無法應對。」丁漢利也說，超大型貨櫃興建快速，法規、學術都沒有跟上，超大型貨櫃在操作上也增加船長的困難。

長榮海運公司副總經理蘇燈環表示，非常感謝台灣港務公司對七櫃大力協助，長榮海運將把高雄港當成最重要的營運中心。蘇燈環指出，近年船舶日漸大型化，對進出港航行、碼頭作業等安全、效率都有明顯影響。未來在航道規畫上需增加領港距離、引水成本等，大船降低進出港效率，也造成眾多船舶等待入港狀況。針對提升碼頭作業安全、效率，長榮海運未來在七櫃將使用大型橋機，高度為55公尺，將能提升運能。

台灣港務公司總經理陳劭良指出，台灣港口面臨國際港口競爭日益激烈，提升臺灣港口競爭力與港口整體生態圈業界共同推動港口「質」的發展將是未來臺灣港群穩健營運的重要關鍵。近零排放可能會在2025年發生，這也挑戰了港口的營運發展，在能源政策、船舶能源管理、港口永續發展都需快速啟動。

高雄港第七貨櫃中心全區預定2023年完工啟用，長榮海運已與台灣港務公司高雄港分公司簽約租用第七貨櫃中心5座碼頭，租期長達50年。預估營運後一年可帶來410萬TEU（20呎標準貨櫃），有助於提升高港競爭力和穩固海運樞紐地位。

高雄市副市長羅達生（右2）、台灣港務公司總經理陳劭良（左2）參觀台灣無人機應用。記者林巧璉／攝影
高雄市副市長羅達生（右2）、台灣港務公司總經理陳劭良（左2）參觀台灣無人機應用。記者林巧璉／攝影

高雄港 長榮

延伸閱讀

曾造成蘇伊士運河大堵船 長賜號青島完成維修將再啟航

台驊顏益財：航運不再是景氣循環股 看好未來3-5年獲利

大塞港！萬海美西線無法提供定期航班 轉為布局亞洲線

貨櫃塞港無緩解 高市勞工局邀航商強化安全管理

相關新聞

40年高雄國賓華麗轉身 老員工淡淡哀傷客人送暖

有40年歷史高雄國賓飯店即將熄燈，變身改造為河岸首排豪宅，消息一出，許多老客人紛紛打電話關切，老員工難掩感傷，高雄國賓表...

不只183面彩繪牆 高雄苓雅國際街頭藝術節20日登場

高雄苓雅國際街頭藝術節這週六在衛武迷迷村舉辦成果展，有來自25個國家、83名藝術家完成183面大型建物牆面彩繪，還有多項...

高雄港優質港口論壇 多人提大船造成許多隱憂

高雄港務公司今舉辦「2021優質港口論壇」，探討安全海運運輸網路、智慧港口、航港區域鏈應用科技服務。新冠疫情改變全球供應...

屏東泰武鄉雕刻產業示範區今動工 提升原雕美學量能

屏東縣泰武鄉公所獲原住民族產業創新計畫支持，投入總經費2400萬元，興建泰武鄉雕刻產業示範區；並於今天上午在泰武國小佳興...

大火燒不掉回憶 城中城倖存者打包已故妻子舊電鍋搬家

高雄城中城大火發生超過一個月，周姓住戶在大火中受傷，相依為命的妻子不幸罹難，因受傷無法返家整理物品，今天委託市府社工協助...

從街邊吟唱到登上國際舞台 恆春半島歌謠季開花結果

屏東恆春民謠繼2018年獲邀至美國芝加哥、2019年在日本山形市花笠祭演出，今年8月於英國愛丁堡藝穗節線上演出，本月13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。