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屏東泰武鄉雕刻產業示範區今動工 提升原雕美學量能

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣泰武鄉公所獲原住民族產業創新計畫支持，投入總經費2400萬元，興建泰武鄉雕刻產業示範區，於今天上午在泰武國小佳興分校舉辦動工儀式。圖／鄉公所提供
屏東縣泰武鄉公所獲原住民族產業創新計畫支持，投入總經費2400萬元，興建泰武鄉雕刻產業示範區，於今天上午在泰武國小佳興分校舉辦動工儀式。圖／鄉公所提供

屏東縣泰武鄉公所獲原住民族產業創新計畫支持，投入總經費2400萬元，興建泰武鄉雕刻產業示範區；並於今天上午在泰武國小佳興分校，以傳統祈福儀式、吟唱佳興古謠等儀式，舉行動土典禮。泰武鄉長邱登星說，原雕美學產業發展館的興建對於排灣族雕刻產業具有指標性意義，完工後可提供部落族人文化傳承。

鄉公所指出，木雕工藝是排灣、魯凱族，引以為傲的技藝，過去日本人類學者鳥居龍藏曾將泰武鄉佳興部落喻為美術、雕刻中心；1929年日本還曾在泰武的萬安社設立「阿瑪灣社工藝指導所」。

原住民族委員會自2019年起推動扶植產業聚落「原雕美學．普樂地」，並規畫建設泰武鄉雕刻產業示範區計畫，致力提升「原雕美學」量能促進地方產業、打造青年回流環境，並於今天舉行動土儀式。

原雕美學產業發展館，興建工程總經費2400萬元，設有遊客中心、育成中心、策展空間、藝術家駐點、備料空間及多功能教育會議等場域，預計明年10月完工。

泰武鄉長邱登星說，原雕美學產業發展館的興建對於排灣族雕刻產業具有指標性意義，未來完工可提供部落族人文化傳承、生活教育、祭儀傳承及凝聚部落精神使用，也可發展成重要的新興觀光景點。

為培養、傳承排灣族木雕文化，今年3月13日泰武鄉公所提案也獲原住民族委員會支持，並和當地工藝師群成立有限責任屏東縣原住民工藝生產合作社。

屏東縣泰武鄉公所獲原住民族產業創新計畫支持，投入總經費2400萬元，興建泰武鄉雕刻產業示範區，於今天上午在泰武國小佳興分校舉辦動工儀式。圖／鄉公所提供
屏東縣泰武鄉公所獲原住民族產業創新計畫支持，投入總經費2400萬元，興建泰武鄉雕刻產業示範區，於今天上午在泰武國小佳興分校舉辦動工儀式。圖／鄉公所提供
屏東縣泰武鄉公所獲原住民族產業創新計畫支持，投入總經費2400萬元，興建泰武鄉雕刻產業示範區，於今天上午在泰武國小佳興分校舉辦動工儀式。圖／鄉公所提供
屏東縣泰武鄉公所獲原住民族產業創新計畫支持，投入總經費2400萬元，興建泰武鄉雕刻產業示範區，於今天上午在泰武國小佳興分校舉辦動工儀式。圖／鄉公所提供

原住民 屏東縣

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