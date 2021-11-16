快訊

超詳細！春節返鄉「7+7」方案公布 違規可罰一百萬元

BNT、莫德納都開！ 混打朝開放兩種疫苗進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大火燒不掉回憶 城中城倖存者打包已故妻子舊電鍋搬家

聯合報 / 記者徐白櫻/高雄即時報導
社工透過手機視訊協助周姓受災戶搬家。圖／高市社會局提供
社工透過手機視訊協助周姓受災戶搬家。圖／高市社會局提供

高雄城中城大火發生超過一個月，周姓住戶在大火中受傷，相依為命的妻子不幸罹難，因受傷無法返家整理物品，今天委託市府社工協助整理搬家，周先生透過手機視訊指定打包電鍋、烤箱與電視等舊家電，他說，妻子常用電鍋煲湯，要帶著妻子用過的舊物品展開新生活，大火燒不掉兩人生活回憶。

10月14日城中城大火帶走46人生命，市府社會局本月5日起協助住戶搬家，今天進行第4梯次搬遷，截至今天，共有42戶受災戶遷往新居。

今天有10戶受災戶搬遷，9樓周姓住戶在大火中失去妻子，目前尚未出院，另因行動不便也無法爬樓梯返回住家整理物品。

社會局指出，社工成為周先生的腳與眼，先將周先生家中的家電拍照，再到醫院讓他挑選，櫃子裡的衣物及個人用品也透過視訊方式整理打包，周先生指名要帶走舊電視、電鍋及烤箱。

「電鍋及烤箱外觀看起來很舊、很黑，但都是太太以前用電鍋煲湯煮飯，是太太留給我的回憶」周先生在電話那頭描述這些舊物的象徵意義，社工也細心將物品及美好回憶打包帶走。

周先生說，雖然大火燒毀了家，但燒不掉他與太太生活的共同回憶，他要帶著對妻子的思念及記憶離開城中城。

周姓受災戶指定要帶走妻子曾用過的電鍋與烤箱等家電用品。圖／高市社會局提供
周姓受災戶指定要帶走妻子曾用過的電鍋與烤箱等家電用品。圖／高市社會局提供

社工

延伸閱讀

Hello Kitty變身Q版素還真 大同霹靂萌電鍋限量開賣

阿嬤家電子鍋煮白飯「飄燒肉味」 超噁真相曝光令人崩潰

冷凍水餃用水煮就錯了？老饕曝最頂方法：再難吃都原地大升級

他娶電鍋猛誇廚藝好又聽話 4天後悔婚全因「不能做菜」

相關新聞

40年高雄國賓華麗轉身 老員工淡淡哀傷客人送暖

有40年歷史高雄國賓飯店即將熄燈，變身改造為河岸首排豪宅，消息一出，許多老客人紛紛打電話關切，老員工難掩感傷，高雄國賓表...

大火燒不掉回憶 城中城倖存者打包已故妻子舊電鍋搬家

高雄城中城大火發生超過一個月，周姓住戶在大火中受傷，相依為命的妻子不幸罹難，因受傷無法返家整理物品，今天委託市府社工協助...

從街邊吟唱到登上國際舞台 恆春半島歌謠季開花結果

屏東恆春民謠繼2018年獲邀至美國芝加哥、2019年在日本山形市花笠祭演出，今年8月於英國愛丁堡藝穗節線上演出，本月13...

北高雄家扶中心自強家庭出爐 10名獲獎者均是堅毅母親

北高雄家扶中心公布今年度勤奮自強家庭，10名獲選者清一色是經歷人生磨難、卻堅毅迎戰的母親。曾被前夫不當對待的旗山林鳳仙，...

潮州就業中心周四辦現場徵才 22家廠商釋200個職缺

勞動部潮州就業中心將在這周四上午，於佳冬鄉農會推廣教育中心舉辦「現場徵才活動」，屆時約有22家廠商釋出逾200個職缺；包...

好市多大順店公告收停車費 網友指出這件事不好明說

好市多高雄大順店公告下月20日停車要收費，其中機車每小時收費50元，消費滿500元可折抵3小時，超過3小時，每30分鐘再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。