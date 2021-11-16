大火燒不掉回憶 城中城倖存者打包已故妻子舊電鍋搬家

高雄城中城大火發生超過一個月，周姓住戶在大火中受傷，相依為命的妻子不幸罹難，因受傷無法返家整理物品，今天委託市府社工協助整理搬家，周先生透過手機視訊指定打包電鍋、烤箱與電視等舊家電，他說，妻子常用電鍋煲湯，要帶著妻子用過的舊物品展開新生活，大火燒不掉兩人生活回憶。

10月14日城中城大火帶走46人生命，市府社會局本月5日起協助住戶搬家，今天進行第4梯次搬遷，截至今天，共有42戶受災戶遷往新居。

今天有10戶受災戶搬遷，9樓周姓住戶在大火中失去妻子，目前尚未出院，另因行動不便也無法爬樓梯返回住家整理物品。

社會局指出，社工成為周先生的腳與眼，先將周先生家中的家電拍照，再到醫院讓他挑選，櫃子裡的衣物及個人用品也透過視訊方式整理打包，周先生指名要帶走舊電視、電鍋及烤箱。

「電鍋及烤箱外觀看起來很舊、很黑，但都是太太以前用電鍋煲湯煮飯，是太太留給我的回憶」周先生在電話那頭描述這些舊物的象徵意義，社工也細心將物品及美好回憶打包帶走。