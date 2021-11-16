仁武新建案多 教育局：若人口增會啟動設校計畫

高雄仁武區發展快速，新建案和人口增加，市議員江瑞鴻質疑國小恐面臨校舍不足窘境。高雄市教育局表示，會密切注意仁武區人口發展情形，如人口持續增加，會啟動設校計畫。

民進黨高雄市議員江瑞鴻上午在高雄市議會質詢指出，仁武區新建案及人口增多，未來可能面臨缺乏校舍窘境；他詢問工務局長楊欽富，仁武區目前有多少申請使照建案？楊欽富說，仁武區新建大樓約有636張建照正在申請，共約5000多戶。

江瑞鴻說，等這些大樓蓋好後，增加的住戶人口，若以5000戶擁有2500名幼兒估計，目前仁武區校園將無法因應消化，灣內國小、八卦國小恐教室不足，教育局應提前做好規劃。

江瑞鴻並指出，針對仁武區的文小四用地，地方有要求解編聲音，一旦進行解編，仁武地區恐將無地建校，市府應予重視，希望教育局加速文小四用地規劃。

教育局長謝文斌答詢表示，灣內國小一期校舍即將完工，約有46間教室；並將推出二期校舍工程，預估一、二期校舍量體應可滿足地方需求。

謝文斌說，考量未來仁武發展，包括八卦國小、登發國小等，也會再做整體規劃；八卦國小原本是總量管制學校，但去年解除總量管制，還有空間可容納。仁武區還有文小四校地，市府會持續密切注意，若發現人口增加，會啟動設校計畫。