高雄亞灣5G AIoT園區搶手 辦公空間已出租逾9成

高雄市政府今天表示，「亞灣5G AIoT創新園區」已有近70家企業陸續進駐，現有4處辦公空間已媒合出租逾9成，可望擴大整體產業鏈規模與群聚效益。

高雄市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，為引進創新產業、帶動既有產業升級，聯手中央打造「亞灣5G AIoT（人工智慧物聯網）創新園區」。

盤點亞灣區既有場域，包括鴻海、國城、台壽BOT（民間興建營運後轉移模式）、中華電信成功等4處大樓，提供廠商辦公、研發、測試實驗、展示行銷等目的入駐使用，目前已媒合出租逾9城。

高雄市長陳其邁表示，「亞灣5G AIoT創新園區」是為打造自主化產業生態系，包括資訊電信、網路雲端、系統整合及創新服務團隊，建構完整的5G AIoT上中下游產業鏈。

他說，除中央支持基礎建設、研發補助與新創輔導，高市府也加碼廠商進駐租金補貼方案，吸引全球大廠與人才落地。

高雄市經發局長廖泰翔指出，國營事業包括台電、中油、中鋼、台灣港務公司也陸續成立5G AIoT推動辦公室，盼能以大帶小，把研發的解決方案輸出到下游廠商，扮演領頭羊推動產業數位轉型。

即將進駐創新園區的亞旭電腦董事長林成貴表示，對市府積極引進國內外關聯企業打造5G AIoT產業聚落深具信心，「亞灣一定會成為台灣最重要的5GAIoT重鎮！」

經發局指出，因應仍有多家大廠提出進駐需求，除持續尋覓適當建物，也與中央合作加速高雄軟體園區二期擴建，並且特貿三案預計可分回4萬坪樓地板面積，規劃供5G AIoT創新企業、青創或會展等產業空間設施使用，可望擴大整體產業鏈規模與群聚效益，成為驅動南台灣產業數位轉型的主引擎。