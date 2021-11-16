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40年高雄國賓華麗轉身 老員工淡淡哀傷客人送暖

聯合報 / 記者徐如宜王昭月王慧瑛／高雄即時報導
老字號的高雄國賓飯店即將吹熄燈號，讓許多老客人不捨。國賓飯店鄰近愛河，日夜各有不同風情。記者王慧瑛／攝影
老字號的高雄國賓飯店即將吹熄燈號，讓許多老客人不捨。國賓飯店鄰近愛河，日夜各有不同風情。記者王慧瑛／攝影

有40年歷史高雄國賓飯店即將熄燈，變身改造為河岸首排豪宅，消息一出，許多老客人紛紛打電話關切，老員工難掩感傷，高雄國賓表示，目前訂房、餐飲還能接受預訂，但只接受到明年，改建時間表待總公司進一步宣布。

高雄國賓飯店即將告別飯店市場，成為熱門話題，高雄國賓飯店員工內心多少有些不安，目前各部門還有200多名員工，不乏10、20年資歷老國賓人，員工忠誠度高，對公司向心力強。一名在國賓工作16年的員工說，對飯店要熄燈當然有不捨，也只能祝福，這對公司資產活化應該是好的方向，相信公司會善待員工。

國賓飯店是高雄老字號五星級飯店，曾接待過不少名人，飯店的川菜、烤鴨等料理，是不少饕客的最愛。高雄國賓飯店曾舉辦總統就職茶會等重要任務，飯店有443間房，也有總統套房等，有不少死忠客人來高雄一定選住國賓，面愛河景觀是一大優勢。

老飯店華麗轉身，有人嘆息不捨，有人看好前景。此案將開發成「飯店加飯店式服務豪宅」，業界人士估，此案光土地與興建成本逾百億元，銷售時勢必是豪宅大案，話題性十足。

飯店表示，高雄國賓飯店明年仍維持營運，待危老申請有新進度後，會宣布下一步規畫，未來推動改建後，將仿照台北國賓模式，保留旗下指標餐廳繼續服務客人，也為高雄留住星級美食據點。

大陸建設、厚生昨天雙雙公告分別砸下約9.59億元、14.38億元向國賓購入高雄國賓大飯店20%、30%土地，兩家公司共以23.98億元買下飯店5成土地。

飯店高層表示，高雄國賓大飯店有40年歷史，近年面臨國際連鎖飯店進入大高雄地區，競爭日益激烈，加上政府積極推動的危老改建計畫，因此比照台北國賓申請危老改建，重新打造飯店加飯店式服務豪宅。

高雄國賓土地面積2026坪，土地使用分區為第五種商業區，除取得基準容積率840%外，另可加計危老重建申請的獎勵容積。由國賓大飯店、大陸建設及厚生公司三方採共同合作、共同開發模式，初步規畫比照台北國賓申請危老重建，重新打造飯店加飯店式服務豪宅。未來將以嶄新面貌呈現，除繼續保留國賓餐飲口碑與優勢，例如榮獲米其林一星的A CUT牛排館，及川粵合併的正宗高級中餐廳，也會重新定位VIP頂級套房服務的專業，打造出五星級飯店服務的豪宅，有信心能成為大高雄愛河畔最閃亮的國際級新地標。

高雄愛河風光明媚，即使是中午時段天氣炎熱，仍有遊客慕名造訪。記者王慧瑛／攝影
高雄愛河風光明媚，即使是中午時段天氣炎熱，仍有遊客慕名造訪。記者王慧瑛／攝影
老字號的高雄國賓飯店即將吹熄燈號，讓許多老客人不捨。國賓飯店鄰近愛河，日夜各有不同風情。記者王慧瑛／攝影
老字號的高雄國賓飯店即將吹熄燈號，讓許多老客人不捨。國賓飯店鄰近愛河，日夜各有不同風情。記者王慧瑛／攝影

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