北高雄家扶中心自強家庭出爐 10名獲獎者均是堅毅母親

北高雄家扶中心公布今年度勤奮自強家庭，10名獲選者清一色是經歷人生磨難、卻堅毅迎戰的母親。曾被前夫不當對待的旗山林鳳仙，二婚後丈夫因口腔癌病逝，她扛下債務並獨力養育3名子女成人；來自越南黎夢琴，婚後不久丈夫即中風，她堅強面對，同樣來自越南的黎美娟，丈夫病逝，長子罹患自閉症、次子發展遲緩，但她們都自強不懈、挺過逆境，勇敢面對生命的難關。

北高雄家扶中心在地深耕34年，目前陪伴與服務的家庭共有2572戶，受扶助兒童達4465人，今年度獲選的自強家庭分別是那瑪夏區周美花、旗山區林鳳仙、林園區黎夢琴、美濃區黎美娟、路竹區程吳月雲、茂林區林美花、阿蓮區蘇逢萊女士、大社區林佩貞、林園區劉陳女士以及大樹區蔡嘉惠，預計11月28日在「旗心協力，愛匯家扶」歲末寒冬暖流慈幼園遊會中公開表揚。

北高雄家扶中心表示，獲選的勤奮自強家庭，是2000多戶受扶助家庭的縮影。其中來自旗山區的林鳳仙女士，曾遭前夫不當對待而離異，二婚後原以為幸福到來，不料婚後6年先生因口腔癌病逝，留下龐大債務及三名子女，近日她父親又罹癌入住加護病房，但她同樣展現堅毅生命力面對一切。

住林園區的黎夢琴21歲時從越南來台工作，並與丈夫相識結婚，但女兒出生不久，丈夫即中風病倒，當時她肚裡還懷著兒子。懷孕期間她一邊外出工作撐家計、一邊照顧女兒及生病的丈夫。之後白天在魚苗養殖場工作，晚上再到滷味店上班，是孩子眼中的超人媽媽。