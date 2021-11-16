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潮州就業中心周四辦現場徵才 22家廠商釋200個職缺

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
勞動部潮州就業中心將在這周四上午，於佳冬鄉農會推廣教育中心舉辦「現場徵才活動」。圖／潮州就業中心提供
勞動部潮州就業中心將在這周四上午，於佳冬鄉農會推廣教育中心舉辦「現場徵才活動」。圖／潮州就業中心提供

勞動部潮州就業中心將在這周四上午，於佳冬鄉農會推廣教育中心舉辦「現場徵才活動」，屆時約有22家廠商釋出逾200個職缺；包含作業人員、水電配線技術員以及半導體工程師等職務，月薪有機會可達3萬5千元，最高可到5萬元。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，近期政府推出許多振興措施，市場景氣明顯復甦，不少廠商皆有找人才的規畫，加上枋寮鄉內的屏南工業區有許多廠商開始為明年勞動力做準備，因此這次活動吸引到多家在地公司來參與。

「現場徵才活動」包含，樂聯工業釋出品保主管等職務、晶燿企業釋出現場作業人員、申豐特用應材釋出生產操作員、宏萊實業釋出機械操作員、華友聯休憩事業（H會館）釋出中巴駕駛行李員、高都汽車釋出業務專員職務、屏東縣私立慈濟居家長照機構釋出居服員等職務。

炘芳境有限公司、台利達環保科技釋出月薪有機會達3萬5千元的職務；百首開發、台灣積體電路製造則釋出月薪有機會達4萬元的職缺，此外，隆陽（HONDA）潮州分公司銷售顧問職務，月薪有望達5萬元。

由潮州就業中心在佳冬鄉農會推廣教育中心舉辦的「現場徵才活動」，於11月18日上午9時30分至中午12時30分，楊采蘭廣邀有就業需求、想轉職的民眾把握機會，踴躍前來求職。

潮州就業中心提醒，為配合防疫政策，活動當天提供民眾酒精消毒、體溫測量，讓大家安心找工作，活動詳情，可撥打08-7882214或08-8670502洽詢。

徵才活動 農會 屏東縣

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