高雄國賓改建飯店加豪宅 市府：企業轉型加碼投資

已有40年歷史的高雄國賓大飯店將改建，預估2024年推出豪宅建案，將保留餐飲口碑與優勢，打造飯店加飯店式服務豪宅；高市府說，這是對高雄的加碼投資，也是對高雄發展的肯定。

高雄市政府觀光局長周玲妏今天在議會接受媒體聯訪時表示，對高雄國賓來說，是企業的轉型與加碼，未來不只餐飲，更會採取的類似勞辦大樓、類似洲際酒店的方式，規劃商圈、餐廳、飯店等，加碼投資高雄。

周玲妏也表示，今年包括萬豪、洲際酒店等相繼開幕，國際級觀光飯店在高雄市不斷增加；並且也聽聞還有國際品牌再到高雄來看土地，是對高雄發展的肯定。

國賓大飯店昨天發布訊息表示，高雄國賓大飯店已有40年歷史，且面臨國際連鎖飯店進入大高雄地區，競爭日益激烈，加上政府積極推動的危老改建計劃，因此比照台北國賓申請危老改建，重新打造飯店加飯店式服務豪宅。

國賓大飯店表示，重建案將由國賓大飯店、大陸建設及厚生公司採共同合作、開發模式；未來除了繼續保留國賓餐飲的口碑與優勢，例如榮獲米其林一星的A CUT牛排館，以及川粵合併的正宗高級中餐廳，也會重新定位VIP頂級套房服務的專業。