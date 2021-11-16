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好市多大順店公告收停車費 網友指出這件事不好明說
好市多高雄大順店公告下月20日停車要收費，其中機車每小時收費50元，消費滿500元可折抵3小時，超過3小時，每30分鐘再收費25元，這項公告隨即引起網友熱議，有人嫌收費太高，有人認為到好市多消費很容易超過500元，沒什麼差。但有網友表示，很多都是在好市多停車，去逛隔壁的義享天地，只是好市多不好明說。
昨有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼上好市多大順店收費公告，指下月20日實施購物消費折抵停車費新制，機車每小時收費50元，會員當日消費滿500元，停車最高可折抵3小時，超過3小時則每半小時加計25元。
網友留言表示，「但收費標準可以低一點嗎」、「買組牛奶或吃也不會超過500」、「如果防長期霸佔，應該改一小時免費比較合理」、「己經開始懷疑，我繳會費是做什麼用」。
有網友質疑收停費是「變相規定低消」，但有網友認為，每次隨便消費都超過500元。有人則指之後應該會停在附近停車場，計次才15元。也有網友表示，很多都是停車後，去逛隔避的義享天地，只是好市多不好明說；「沒錯，老是一堆去停，然後去別的地方」。
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