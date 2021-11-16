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除暴專案追追追 盧秀燕：敢在台中逞凶天涯海角不放過

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，敢在台中逞凶天涯海角不放過。圖／市府新聞局提供
台中市長盧秀燕說，敢在台中逞凶天涯海角不放過。圖／市府新聞局提供

台中市議會今進行警政消防環保衛生業務質詢，藍綠議員對近中市連日治安事件砲聲隆隆。尤其宋姓大學生擦撞瑪莎拉蒂後，被圍毆到顱內出血昏迷，成為焦點。市長盧秀燕今主持市政會議表示，她兩度到醫院加油打氣，強調台中治安不容挑戰破壞，警局啟動除暴專案，逮捕3名男子，全面破獲背後犯罪集團，盧秀燕嗆「敢在台中逞凶犯案，天涯海角絕不放過。」

盧秀燕強調，強力打擊犯罪，保護市民、維護台中安全不妥協，台中好不容易改善的治安，絕對不容挑戰破壞，海神事件一發生，台中市警局展開除暴安民專案，11日起執行5天，3名惡少逮捕到案，他們背後犯罪集團全面破獲，甚至遠到台南及高雄的據點，一一抓到，至今逮補19名犯嫌。

盧秀燕宣示，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴懲嚴辦，斬草除根、除惡務盡，一定把在台中逞凶犯案的壞人繩之以法、付出代價，她警告企圖滋事的人，不要心存僥倖破壞治安。

市府警察局表示，警察局擴大執行除暴安民專案，統計至昨日出動警力2399人次，查獲院檢發佈各類未到案（通緝犯）63名、毒品案32件38人、詐欺及電信詐欺simbox機房案6案7人、公共危險(酒駕)68件68人、賭博及賭博機房3件9人、竊盜案3件4人、失聯移工4人、其他刑案1件1人，以及治平案件1件5人、手槍2支、子彈68發。

盧秀燕 警察

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