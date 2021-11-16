快訊

台鐵延誤「竟因車長與清潔員爆衝突」台鐵：審議責任歸屬

轉普通病房 遭毆男大生：謝謝大家，我會好好加油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國賓飯店歇業轉型 高雄洲際飯店、日航酒店陸續進駐

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高市府觀光局長周玲妏（左）說，今年萬豪跟下個禮拜天要開幕的洲際酒店，明年日航酒店也在高雄開幕。記者徐白櫻／攝影
高市府觀光局長周玲妏（左）說，今年萬豪跟下個禮拜天要開幕的洲際酒店，明年日航酒店也在高雄開幕。記者徐白櫻／攝影

高雄國賓飯店昨天宣布即將歇業，原址改建愛河景觀豪宅。高市觀光局長周玲妏表示，國賓是屬於企業轉型，未來餐廳與飯店部分會加碼；下周日洲際酒店即將開幕，日航酒店明年也會進駐高雄，國際觀光飯店看好高雄，肯定高雄進步。

五星級國賓飯店緊臨高雄愛河畔，昨天大陸建設與厚生公司、國賓飯店宣布，三方攜手開發位於亞灣區的國賓大飯店現址，預計2024年推案，未來可能是「飯店加飯店式服務豪宅」。

觀光局長周玲妏說，國賓昨天發新聞稿，未來看好高雄，對國賓來說，它是屬於企業界的轉型跟加碼，未來不只是餐廳餐飲加碼，飯店部分也是一樣，他們採取的概念就是一個類似像現在「The One」大樓洲際酒店方式，大概會有商圈、餐廳、飯店，上面會有住宅。

周玲妏進一步說明，今年萬豪跟下個禮拜天要開幕的洲際酒店，他們都是國際知名品牌，另外明年日航酒店也在高雄開幕，國際級觀光飯店在高雄不斷增加，最近還有聽到一些訊息，其他國際品牌也都到南部來看地點，對我們來講，也是對高雄進步的肯定。

酒店 愛河 觀光局

延伸閱讀

高雄國道10號發生6車連環追撞 3人輕傷送醫

公投說明會接力戰！基層動起來 新人爭曝光

國賓迎全新風貌 老牌飯店華麗轉身

興富發斥資23.5億元 買高雄土地建物產權

相關新聞

單親爸隱身在角落 過來人：孩子離巢後又是另一個課題

高雄一名46歲單親爸面臨失婚加失業雙重打擊，扛起照顧老小責任，被迫暫時離開職場，人安基金會平安站長林松柏得知李男處境後，...

屏東三大迎王平安祭典 南州迎王17日接力登場

屏東東港迎王平安祭典上月底圓滿落幕後，南州迎王將於本月17日登場，至22日送王止，為期6天；南州鄉在屏東三大迎王中，是唯...

除暴專案追追追 盧秀燕：敢在台中逞凶天涯海角不放過

台中市議會今進行警政消防環保衛生業務質詢，藍綠議員對近中市連日治安事件砲聲隆隆。尤其宋姓大學生擦撞瑪莎拉蒂後，被圍毆到顱...

國賓飯店歇業轉型 高雄洲際飯店、日航酒店陸續進駐

高雄國賓飯店昨天宣布即將歇業，原址改建愛河景觀豪宅。高市觀光局長周玲妏表示，國賓是屬於企業轉型，未來餐廳與飯店部分會加碼...

高雄1萬戶社宅 拚年底半數動工

高雄市首座由中央出資興建的社會住宅，左營區崇實安居社宅昨動工，行政院長蘇貞昌宣布，高雄市社宅從原先規畫的8800戶增至1...

40歲高雄國賓 將熄燈變豪宅

受疫情衝擊，有40年歷史的高雄國賓飯店昨證實比照台北國賓飯店投入危老改建，活化資產，最快2、3年內舊址改建為飯店式豪宅。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。