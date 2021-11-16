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國賓飯店歇業轉型 高雄洲際飯店、日航酒店陸續進駐
高雄國賓飯店昨天宣布即將歇業，原址改建愛河景觀豪宅。高市觀光局長周玲妏表示，國賓是屬於企業轉型，未來餐廳與飯店部分會加碼；下周日洲際酒店即將開幕，日航酒店明年也會進駐高雄，國際觀光飯店看好高雄，肯定高雄進步。
五星級國賓飯店緊臨高雄愛河畔，昨天大陸建設與厚生公司、國賓飯店宣布，三方攜手開發位於亞灣區的國賓大飯店現址，預計2024年推案，未來可能是「飯店加飯店式服務豪宅」。
觀光局長周玲妏說，國賓昨天發新聞稿，未來看好高雄，對國賓來說，它是屬於企業界的轉型跟加碼，未來不只是餐廳餐飲加碼，飯店部分也是一樣，他們採取的概念就是一個類似像現在「The One」大樓洲際酒店方式，大概會有商圈、餐廳、飯店，上面會有住宅。
周玲妏進一步說明，今年萬豪跟下個禮拜天要開幕的洲際酒店，他們都是國際知名品牌，另外明年日航酒店也在高雄開幕，國際級觀光飯店在高雄不斷增加，最近還有聽到一些訊息，其他國際品牌也都到南部來看地點，對我們來講，也是對高雄進步的肯定。
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