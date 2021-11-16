「便當智能販賣機」高雄正式上路 提供消費者更多選擇

新冠疫情深深影響民眾消費模式，讓「無接觸消費」或「無人商店」的商機爆發，為了避免人與人過多的接觸，智能販賣機的需求市場也急遽成長。南部一家業者推出新型態的「便當智能販賣機」非接觸式自助取餐模式，正式在高雄地區多點知名辦公大樓啟動營運，讓消費者定點取餐，減少與服務人員接觸感染的風險。

科技來自於人性，販賣機可不是只有方便，選擇也很多，上班族只要在螢幕挑選、按下確認鍵，再感應結帳，熱騰騰的便當就會從機器裡存放便當的格子自動打開，非常便利。