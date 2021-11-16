快訊

台鐵延誤「竟因車長與清潔員爆衝突」台鐵：審議責任歸屬

轉普通病房 遭毆男大生：謝謝大家，我會好好加油

「便當智能販賣機」高雄正式上路 提供消費者更多選擇

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
南部一家業者推出新型態的「便當智能販賣機」非接觸式自助取餐模式，正式在高雄地區多點知名辦公大樓啟動營運。 圖／業者提供
南部一家業者推出新型態的「便當智能販賣機」非接觸式自助取餐模式，正式在高雄地區多點知名辦公大樓啟動營運。 圖／業者提供

新冠疫情深深影響民眾消費模式，讓「無接觸消費」或「無人商店」的商機爆發，為了避免人與人過多的接觸，智能販賣機的需求市場也急遽成長。南部一家業者推出新型態的「便當智能販賣機」非接觸式自助取餐模式，正式在高雄地區多點知名辦公大樓啟動營運，讓消費者定點取餐，減少與服務人員接觸感染的風險。

科技來自於人性，販賣機可不是只有方便，選擇也很多，上班族只要在螢幕挑選、按下確認鍵，再感應結帳，熱騰騰的便當就會從機器裡存放便當的格子自動打開，非常便利。

便當智能販賣機高雄分公司經理陳宏誌表示，自己也曾經是上班族，中午休息時間只有1小時真的不夠，往往吃飽回公司已經遲到了，有這樣合乎人性的機台增加方便性，吃得健康，有更多時間休息。目前有近40家便當品項可供選擇，且不用加價運送費就可享受到「快速、方便、省時、省錢」的貼心服務。

南部一家業者推出新型態的「便當智能販賣機」非接觸式自助取餐模式，正式在高雄地區多點知名辦公大樓啟動營運。 圖／業者提供
南部一家業者推出新型態的「便當智能販賣機」非接觸式自助取餐模式，正式在高雄地區多點知名辦公大樓啟動營運。 圖／業者提供
南部一家業者推出新型態的「便當智能販賣機」非接觸式自助取餐模式，正式在高雄地區多點知名辦公大樓啟動營運。 圖／業者提供
南部一家業者推出新型態的「便當智能販賣機」非接觸式自助取餐模式，正式在高雄地區多點知名辦公大樓啟動營運。 圖／業者提供

便當 上班族 疫情

延伸閱讀

公投說明會接力戰！基層動起來 新人爭曝光

興富發斥資23.5億元 買高雄土地建物產權

高雄公投說明會助講 蘇貞昌：核四不可能重啟

影／吳怡農：不負責任的政黨才會想重啟核四 卻不談核廢料

相關新聞

單親爸隱身在角落 過來人：孩子離巢後又是另一個課題

高雄一名46歲單親爸面臨失婚加失業雙重打擊，扛起照顧老小責任，被迫暫時離開職場，人安基金會平安站長林松柏得知李男處境後，...

屏東三大迎王平安祭典 南州迎王17日接力登場

屏東東港迎王平安祭典上月底圓滿落幕後，南州迎王將於本月17日登場，至22日送王止，為期6天；南州鄉在屏東三大迎王中，是唯...

潮州就業中心周四辦現場徵才 22家廠商釋200個職缺

勞動部潮州就業中心將在這周四上午，於佳冬鄉農會推廣教育中心舉辦「現場徵才活動」，屆時約有22家廠商釋出逾200個職缺；包...

好市多大順店公告收停車費 網友指出這件事不好明說

好市多高雄大順店公告下月20日停車要收費，其中機車每小時收費50元，消費滿500元可折抵3小時，超過3小時，每30分鐘再...

除暴專案追追追 盧秀燕：敢在台中逞凶天涯海角不放過

台中市議會今進行警政消防環保衛生業務質詢，藍綠議員對近中市連日治安事件砲聲隆隆。尤其宋姓大學生擦撞瑪莎拉蒂後，被圍毆到顱...

國賓飯店歇業轉型 高雄洲際飯店、日航酒店陸續進駐

高雄國賓飯店昨天宣布即將歇業，原址改建愛河景觀豪宅。高市觀光局長周玲妏表示，國賓是屬於企業轉型，未來餐廳與飯店部分會加碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。