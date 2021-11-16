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單親爸隱身在角落 過來人：孩子離巢後又是另一個課題

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
面臨失婚、失業難關的這名高雄單親爸爸（右），每周三下午固定到人安基金會高雄平安站當廚房志工，整理愛心蔬果，他和站長林松柏（左）相當有話聊，林松柏常為他打氣。記者王慧瑛／攝影
面臨失婚、失業難關的這名高雄單親爸爸（右），每周三下午固定到人安基金會高雄平安站當廚房志工，整理愛心蔬果，他和站長林松柏（左）相當有話聊，林松柏常為他打氣。記者王慧瑛／攝影

高雄一名46歲單親爸面臨失婚加失業雙重打擊，扛起照顧老小責任，被迫暫時離開職場，人安基金會平安站長林松柏得知李男處境後，鼓勵他當平安站志工，每周三幫忙整理物資，也帶回愛心蔬果，讓一家三代能溫飽。失婚、失業「雙失單爸」困境議題，引起討論與回響。林松柏想協助這名單爸走微型創業的路，陪他挺過難關，讓經濟生活更安定。

林松柏觀察，類似李男這類失婚、失業單爸案例正增加，社福支援系統過去較少關注單爸，以人安基金會為例，長期輔導弱勢單媽賣烤地瓜創業自立，卻較少對單爸這類族群有所服務，期望推出創新服務，協助適合男性微型創業方案，鼓勵單爸等寒士經濟自立。

「孩子是我撐下去的力量！」這名單爸有大學學歷，過去在傳統產業負責財務會計，9年前離婚，當時兒子僅1歲，加上爸媽身體欠佳難顧孫，他遂離開職場，省吃儉用度日，他和孩子、年邁父母相依為命生活，物慾低，借親友房子棲身，兒子個性早熟貼心，讓他相當欣慰。

父親3年前離世，母親身體狀況也轉差，他想外出工作才有穩定收入，並雇看護照顧母親，但母親不願和外人相處，讓他很難改變現況。

生活上靠母親老人津貼及一點積蓄勉強度日，連球鞋壞了捨不得買，林松柏看出這名單爸的需求，送給他一雙外出鞋，讓他相當感動。

全台超過90萬戶單親家庭，6至7成是單親媽媽，單爸也為數不少，單爸、單媽有年輕化趨勢。高雄市社會局科長蕭惠如說，不論是單爸或單媽，若有任何扶助需求，都能就近向當地社福中心聯繫，社工會協助媒合全面性資源。高雄市社會局旗下有4處單親家園、共71戶，通常住1年，至多住2年，育有未成年子女單親家庭就能申請，長期以來，單爸入住情況在10戶以下。

屏東科技大學社工系教授趙善如做過單親家庭研究，發現男單親、女單親面臨困境不同，單爸在子女議題上需要的支持高於經濟需求，尤其是對未成年子女照顧，進入青少年階段孩子，可能對父母離異有些想法，易產生親子衝突，常讓單爸心力交瘁。

趙善如說，過去單親是以喪偶居多，隨著感情自主性提高，單親原因以離婚為主。單爸普遍較壓抑，常處於單打獨鬥狀態，較不願意對外求助、傾訴，和單媽較願意交流、分享不同。她建議，應該有專屬於單爸互助團體，透過穩定支持系統，讓他們有歸屬感、敢抒發心情，及提供子女教養上的支持。

「孩子適應力不輸大人，有時反而是孩子帶大人走出低潮！」社團法人中華單親家庭互助協會榮譽理事長朱建鋒說，他26年前喪偶成單爸時，2個兒子分別8歲、12歲，他一開始試著扮演媽媽角色，發現自己做不來，還是回歸爸爸身分，孩子很快就接受「媽媽不在」事實，讓他體認到大人不該自己過度憂慮、糾結，否則反而會影響孩子。

朱建鋒觀察，許多單爸工作、家庭兩頭燒，尤其剛成為單親初期，往往是教養、職場壓力交相逼迫，容易讓人憂鬱。他因為是自己當老闆，時間自主性及經濟穩定壓力相對小。

朱建鋒感嘆，傳統價值及教育思維下，男生、女生各有不同框架，男生被塑造成要勇敢、不能軟弱，以致單爸普遍較壓抑，遇到困境較難啟口求助。

有學者主張應該建構單爸專屬團體才能建立穩定支持系統，朱建鋒認為，這作法較理想性，男生在純男性團體不見得較放得開，有時候男女混合團體氣氛反而熱絡。

朱建鋒近年持續推廣「一人一故事劇場」計畫，透過聲音訓練、劇場遊戲等，每個人都要放下矜持分享故事，同儕也會給回應，很自然就產生連結了，許多人給的回饋是「以為全世界我最慘，其實我過得還不錯」。

中華單協常務監事周睿麒是「三寶爸」，37歲喪偶後獨力扶養3個女兒，如今3個孩子已就讀研究所、大學，苦盡甘來，他說，挑戰永遠在，單爸通常較隱性、不好意思「討拍」，單爸需要適度喘息，若長期過度壓抑情緒，可能比低收等經濟困窘風險更高。

周睿麒回顧照顧3個女兒歷程，他說，大男人照顧女兒總是有些不夠理解之處，尤其女兒進青春期時，許多話不敢或不願意跟爸爸聊，親子關係是一輩子功課，他因此加入單協，想得到更多資訊，但親子相處沒有完美範本，他一路做中學，走過最艱難時期。

「小孩離巢後，又是另一個課題！」周睿麒說，許多單親父母在孩子離家就學或工作後頓失重心，失去被需要感覺，要再經歷一番調適，這些都是必經之路。

周睿麒也說，單爸參加成長團體風氣不及單媽，許多人不願意聊家事或內心世界，甚至「很難把他從鴕鳥坑拉出來」，他認同可以有純單爸互助團體，但前提是要有很強信賴感，否則往往只能觸及到表現，屬於止渴性的，無法深入內心。

面臨失婚、失業難關的這名高雄單親爸爸（右），每周三下午固定到人安基金會高雄平安站當廚房志工，整理愛心蔬果，站長林松柏（左）會準備一家三口一周食材讓他帶回家，減輕經濟壓力。記者王慧瑛／攝影
面臨失婚、失業難關的這名高雄單親爸爸（右），每周三下午固定到人安基金會高雄平安站當廚房志工，整理愛心蔬果，站長林松柏（左）會準備一家三口一周食材讓他帶回家，減輕經濟壓力。記者王慧瑛／攝影
面臨失婚、失業難關的這名高雄單親爸爸（右），每周三下午固定到人安基金會高雄平安站當廚房志工，整理愛心蔬果，站長林松柏（中）會準備一家三口一周食材讓單爸帶回家。左是平安站吳姓志工。記者王慧瑛／攝影
面臨失婚、失業難關的這名高雄單親爸爸（右），每周三下午固定到人安基金會高雄平安站當廚房志工，整理愛心蔬果，站長林松柏（中）會準備一家三口一周食材讓單爸帶回家。左是平安站吳姓志工。記者王慧瑛／攝影

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