屏東三大迎王平安祭典 南州迎王17日接力登場
屏東東港迎王平安祭典上月底圓滿落幕後，南州迎王將於本月17日登場，至22日送王止，為期6天；南州鄉在屏東三大迎王中，是唯一不靠海的鄉鎮，因地處內陸，歷科請水迎王及送王儀式，都在20里外的林邊鄉崎峰村海灘舉行，王駕遶境也擴及鄰近林邊鄉、崁頂鄉部分村落； 縣府也提供民眾兌換迎王紀念品，包含平安扇、平安符、屏東迎王乖乖聯名包，每天限量送完為止。
南州鄉溪洲代天府主委黃瑞吉說，王爺信仰起源於先民藉助迎王儀式，祈求天下太平、化瘟除煞，南州迎王至今已一甲子，最大特色就是王船遶境時「和瘟押煞」，各陣頭在後方收除魑魎魍魎，是「捉鬼」儀式；今年大科年卻遇上疫情， 王船造好後，向朱府千歲爺請示同意王船遶境全台5天，上月以大型拖板車上載運「遊車河」，因應疫情取消隨行的陣頭，讓王船到更多地方化瘟除煞，也讓更多人知道屏東「迎王」習俗。
廟方表示，南州迎王最特別的是，迎王期間一到晚上11時至凌晨1時，代天巡狩大千歲駕前的先鋒轎，會率兵將外出夜巡，擒拿不乾淨的遊魂，所擒拿的遊魂會在王船法會上由中軍府辦案，太頑劣的就當場下油鍋，善的遊魂則放走或渡化投胎；另王船遶境後回到溪洲代天府廣場，會搭建平安橋並架上36支青刀，不限年齡或性別都可上橋祈求平安，民眾、香客均可參與，共同祈求王爺驅疫、祈求健康平安。
縣府傳播處說，南州迎王期間，同樣提供民眾兌換精美的迎王限量紀念品，包含平安扇、平安符及由三地集團的贊助製作的辛丑年限定版「屏東迎王乖乖聯名包」；只要在三鄉鎮迎王期間，於東港鎮、南州鄉、琉球鄉消費滿1000元以上，憑收據或發票即可兌換一款平安符與平安扇，樣式每日隨機，每人每次限換一個，另加入屏東縣政府、縣長潘孟安的Line官方帳號或在臉書粉絲專頁上按讚，即可獲得「屏東迎王乖乖聯名包」一包，三種紀念品每日限量換完為止。
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